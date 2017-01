Luksusfellen: Daniel har brukt 60.000 på dating

ANNONSE

Daniel er en av de vi får møte i den neste sesongen av «Luksusfellen» på TV3.

Han har opparbeidet seg over 2.6 millioner kroner i gjeld, men eier ingenting.

LES OGSÅ: Luksusfellen: - Vi holder sammen kun for barna

50.000 har han brukt på trening og 60 000 har han brukt på dating, kan den nye promovideoen til TV3 avsløre.

- Det er bare penger man skylder på «piss», sier han selv om det enorme forbruket.

Videoen kan du se under:

(Artikkelen fortsetter under)

Programleder i Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, kan fortelle at vi i den nye sesongen møter mange med Daniel, som har høy forbruksgjeld.

- Mange banker har spesialisert seg på forbrukslån og det er lett å få både lån og kredittkort nå for tiden. I den neste sesongen av «Luksusfellen» får vi se medaljens bakside, sier han til Nettavisen.

Programleder Hallgeir Kvadsheim mener mange i dag ikke nøyer seg med en ting. De vil gjerne ha alt, ikke bare Netflix. De vil ha HBO, Sumo og Viaplay i tillegg.

- Mange har gode jobber og grei inntekt



Han mener det er mange måter å opparbeide seg gjeld på. Det kan være regninger som ikke blir betalt, inkassokrav som vokser seg høye og forbrukslån som frister.

- Det vi ser aller mest av nå er relativt unge mennesker som har for høye fobrukslån. Ofte har de gode jobber og en grei inntekt, men forbruket er for høyt. Mange sier ja til alt. De vil ikke bare ha Netflix, de vil ha HBO, Sumo og Viaplay i tillegg, sier han.

LES OGSÅ: Trebarnsfar Inge (46) har én million kroner i gjeld, bor i campingvogn

- Baker ny gjeld inn i boliglånet



Han forteller at for Daniel, som skylder over 2.6 millioner kroner, så er ikke alt han skylder forbruk. Han har også hatt et tap i boligsalg.

- Han har helt klart et for høyt forbruk, men den ekstreme summen han skylder, er så høy fordi han også har tapt penger på salg av leilighet.

Daniel tjener over gjennomsnittet i Norge. Men forbruket har vært høyt og han liker å spandere ute på byen.

Kvadsheim forteller at mange i dag lever på lånte penger fordi de tar opp mer lån og baker det inn i boliglånet.

- På den måten har man mer penger å bruke på det man har lyst til, sier han.

Sesongstart av Luksusfellen kan du se på TV3 onsdag klokken 20:30

SE VIDEO FRA TIDLIGERE EPISODER AV LUKSUSFELLEN: