Luksusfellen-deltaker må selge huset

ANNONSE

Tirsdag sto Krister Scott Johnsen frem i VG og fortalte hvordan spillegjelden har vokst seg så stor at han må selge huset. I en større reportasje om spillegalskap og hvordan spillselskapene jobber, forteller Johnsen om hvordan han gang på gang ble fanget inn igjen i spillingen.

Johnsen deltok sammen med samboeren i «Luksusfellen» i fjor. Sammen har de et lite barn.

Det vakte oppsikt da Krister sa at det klikket for ham da Hallgeir Kvadsheim hadde forhandlet frem en pris for bilen til familien.

- Sluttet å spille

Samboer Lisa fortalte i programmet at spilleavhengigheten førte til tillitsbrudd gang på gang og tapping av kontoer. Under deltakelsen i programmet var Krister Scott Johnsen klar på at han ville motta hjelp.

- Jeg var hos psykologen som vist på TV tre ganger, men jeg hadde ikke råd til å betale 500 kroner per gang, forteller Krister Scott Johnsen til Nettavisen.

Krister Scott Johnsen har ikke tatt opp nye lån, og spiller ikke lenger i de store spillselskapene, etter Luksufellen. Han og samboeren har likevel valgt å selge huset for å komme økonomisk ovenpå.

Nå har paret lagt ut huset i Flateby utenfor Oslo for salg. Krister Scott Johnsen presiserer overfor Nettavisen at han ikke har tatt opp nye lån etter «Luksusfellen», og at han har sluttet å spille.

- Men vi ønsker oss litt mer orden. Sånn det er nå må jeg betale på forbrukergjelda i all evighet. Derfor har vi bestemt oss for å selge. Målet er å spare 25.000 kroner i måneden slik at vi om et par år kan få et nytt lån og kjøpe noe nytt, sier han.

VG skriver om at enkelte av de utenlandske spillselskapene inviterer storspillere på flotte turer og fotballkamper med Manchester United. Krister Scott Johnsen var en av dem.

- Så mange som blir berørt



Til tross for at han har slettet kontoene sine, sier Krister han fremdeles får SMS fra spillselskapene når lønna kommer. Det er også en av grunnene til at han valgte å fortelle sin historie. Ifølge Universitetet i Bergens befolkningsundersøkelse er det 35.000 spillavhengige i landet.

- 35.000 høres kanskje ikke så mye ut. Men om du tenker at for eksempel bare 10.000 av disse har familie, så blir det fort adskillige flere som blir berørt, sier Krister Scott Johnsen til Nettavisen.