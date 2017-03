Luksusfellen-økonom: - Hvis du sliter med å betale regningene dine, ikke bruk penger på å spille Candy Crush

ANNONSE

Økonom Hallgeir Kvadsheim er lettere oppgitt over denne ukas Luksusfellen-deltaker.

Når han går gjennom økonomien til Nina fra Steinkjer dukker det ikke bare opp et shoppingmønster som er ute av kontroll. I tillegg abonnerer hun på en rekke magasiner for å være grei.

- Jeg klarer ikke å si nei, når de ringer for å selge meg et abonnement, innrømmer hun.

- Det er ikke bare 99 kroner, dette



Regninger fra spillet «Candy Crush» dukker til stadighet opp blant kontoutskriftene til Nina.

- Når jeg for eksempel venter, så spiller jeg på mobilen, sier hun.

Og forklarer at selv om spillet er gratis å laste ned så må man betale 99 kroner for å kjøpe et nytt brett, dersom man står fast.

- Det er ikke bare blitt 99 kroner dette her, sier Kvadsheim.

Og legger til:

- Som et generelt råd så kan jeg si at hvis du sliter med å betale regningene dine, ikke bruk penger på «Candy Crush».

Nina (40) fra Steinkjer bruker mye penger på ting hun strengt tatt ikke trenger. Shoppingen er blitt en flukt fra virkeligheten.

- Adrenalinrush av shopping



I tillegg til mobilspill går pengene Nina tjener til shopping. Hun handler både interiør og klær til seg selv og forteller at det føles godt å bruke penger.

- Befinner jeg meg tilfeldigvis på senteret når jeg får lønn, går det en del penger på klær og interiør. Jeg får et adrenalinrush, innrømmer Nina.

Til Nettavisen forteller hun at det dårlige mønsteret begynte da hun ble singel.

- Det var så deilig å bruke penger på meg selv, uten å ha dårlig samvittighet for det. Livet føltes også litt lettere, sier hun.

Når hun ikke har penger igjen, bruker hun kreditt og nå er kredittgjelden steget til over 400.000 kroner.

Se klipp fra kveldens episode under:

- Det føles helt håpløst



Når programmet spilles inn er det over to uker igjen til lønning, men Nina har bare 500 kroner igjen på konto. Og regninger for 20.000 å betale.

- Jeg føler at jeg bare betaler renter. Det føles helt håpløst, sier hun.

Nå må hun begynne å selge unna for å betale de akutte regningene som ikke kan vente.

Nina sliter med selvfølelsen og forteller at hun mener hun aldri «har fått til noen ting».

Hun er også åpen om at selvfølelsen ikke har vært på topp, over mange år og mange av de dårlige vanene hun har lagt seg til, er blitt en flukt fra virkeligheten.

- Jeg havnet i en dårlig spiral og det er ikke slik at dette endres over natta. Det er fortsatt vanskelig, sier Nina til Nettavisen.

Psykolog i Luksusfellen, Robert Speare, forteller at for Nina kan det være nyttig å få snakke om de vanskelige følelsene.

Psykolog Robert Speare prøver å få Nina til å nærme seg målene sine om å slutte å røyke, opprette en sparekonto og kjøpe seg et eget hjem.

- Det viktigste for henne da er å få sette ord på de følelsene hun har, til noen hun stoler på.

- Jeg har aldri likt å ta så mye plass egentlig. Og jeg har vært veldig redd for hva folk syns om meg nå etter dette. Men heldigvis har jeg fått mye støtte og gode ord fra de rundt meg, sier Nina.

- Mer frihetsfølelse med det som er dårlig for oss



Robert Speare forteller at handlingsmønsteret til Nina gir henne avledning fra vonde og vanskelige følelser.

- Nina sine uvaner er både usunne og kostbare for henne og det kan ofte være vanskelig å bryte dette atferdsmønsteret.

Han forteller at det ofte er de tingene som vi vet er dårlig for oss, som gir oss noe når vi føler at livet er tungt og vanskelig.

- Vi mennesker har en hang til å bruke røyk, snus, alkohol eller som i dette tilfelle shopping som en flukt. Det at vi tyr til det som ikke er særlig bra for oss gir oss mer frihetsfølelse. Det føles rett og slett mer befriende enn å velge noe som er i tråd med det vi selv eller andre forventer. Det føles mer slitsomt.

Luksusfellen vises på TV3 klokken 20:30.

SE TIDLIGERE EPISODER: