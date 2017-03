Luksusfellen: Ron har ubetalte regninger for 240.000 kroner i en skuff

ANNONSE

Det sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i kveldens episode av «Luksusfellen».

Han sikter til alle de ubetalte regningene Ron (29), eller Biffen som han blir kalt blant venner, har i skuffen hjemme.

- Her er det utrolig mye surr og rot. Jeg tror aldri jeg har sett så mange ubetalte regninger på en gang før.

Ron bor i Hobøl, elsker amerikanske biler og trives best bak rattet i cowboyhatt, skinnvest og tresko.

- Jeg har vel hatt en 14-15 biler gjennom 10 år, forteller han.

Ron mistet kontrollen over økonomien og ga til slutt opp,. Nå har han ikke åpnet regninger på tre måneder.

- På grensen til dumsnill



Av venninnen Mona, blir Ron beskrevet som en person som stiller opp for andre, låner ut penger til de som trenger, men som glemmer seg selv oppi det hele.

- Jeg vil si han er på grensen til dumsnill, sier hun.

Det viser seg at Ron nærmest har vært som en bank for vennene sine.

- Jeg har nok vært for løssluppen og snill, innrømmer Ron og forteller at han begynte å låne penger til folk nærmest for å få venner.

- Etter hvert ble det slik at folk forventet å låne penger. «Det er bare å ringe'n Ron når det er krise, for han sier ikke nei».

Når Ron er ute på biltur går det mye penger på veimat. Pølser er favoritten.

- Jeg har rømt fra virkeligheten



Nå har gjelda hopet seg opp for ungkaren fra Hobøl, som ikke har åpnet en regning på 3 måneder.

Han har hele 75 kreditorer som venter på å få pengene sine og lønnstrekk etter lønnstrekk venter Ron hver eneste måned fremover.

Forbrukerøkonom magne Gundersen er rystet.

- Dette er noe av det verste jeg har sett, sier han når han prøver å nøste opp i roteskuffen med uåpnede regninger.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen mener Ron nærmest har gjort det til en kunstform å ikke betale regninger.

- Jeg har rømt fra virkeligheten og det er hardt å få realiteten i fleisen på denne måten. Det er jo regninger her jeg ikke engang vet hva er, sier han i programmet.

Til Nettavisen forklarer Ron at han på et tidspunkt bare ga opp.

- Jeg klarte ikke å få kontroll på gjelda og selv om jeg betalte ned noe, så var det alltid noen andre regninger som brant mer.

Gjelda hans begynte å vokse etter at han som 18-åring tok opp et kredittlån. Siden har det gått slag i slag, og forbruket nå går blant annet til junk food, netthandel og diverse abonnementer.

Spiser på bensinstasjon og McDonalds



- Ron spiser knapt et måltid på et annet sted enn bensinstasjonen, sier psykolog Robert Speare i kveldens episode.

Bankutskrifter for det siste året viser at Ron har lagt igjen 6 000 kroner på McDonalds, 60 000 på matbutikken og 18 000 har han brukt på junkfood på bensinstasjoner.

I tillegg har han det siste året fått bøter på over 23.000 kroner for å bryte fartsgrensen, ikke bruke bilbelte og for mobilbruk i bil.

- Jeg har sløst bort mange drømmer på tull, sier Ron selv om forbruket og livsstilen.

