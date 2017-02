Madonna adopterer tvillinger fra Malawi

ANNONSE

For bare to uker siden avviste Madonna meldinger om at hun hadde søkt om å få adoptere barn i landet, som ligger i det sørlige Afrika.

Tirsdag bekreftet imidlertid en talsmann for en domstol i Lilongwe at adopsjonen av tvillingsøstrene var godkjent, og at de to jentene heter Esther og Stella.

Madonna har tidligere adoptert to barn fra Malawi: David Banda i 2006 og Mercy James i 2009. I 2006 etablerte hun også hjelpeorganisasjonen Raising Malawi. Den finansierer en barnekirurgisk avdeling ved sykehuset Queen Elizabeth i Blantyre, som er Malawis viktigste næringslivsby.

ADOPTERT: Madonna har også adoptert Mercy fra Malawi.