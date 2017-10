Maja Hattvang lager sin egen såpe og fuktighetskrem. Nå har hun skrevet bok om trenden

Maja Hattvang lager hudproduktene sine selv. Men to ting er hun skeptisk til å lage hjemme.

Mange har kastet seg på trenden med å lage ting fra bunnen. Vi vil ha hjemmelagde sauser, selvstrikkede gensere og egenproduserte julegaver. Nå har det også begynt å boble rundt hjemmelagde kosmetikkprodukter.

Maja Hattvang ga denne måneden ut den første norske boken med oppskrifter på hudpleie og såpe. Hun har delt tips og ideer på bloggen sin i ti år, og nå er altså boken «Naturlig nok» i butikkhyllene.

«Jeg har stor respekt for all erfaring og kunnskap som ligger bak en skikkelig velkomponert tube med hudkrem. Men etter bare noen ukers utforskning og eksperimentering innså jeg at jeg med litt utstyr og de riktige ingrediensene kan få til veldig mye selv,» skriver hun i innledningen i boken.

Fikk raskt gode resultater



Interessen for hudpleie har alltid vært der, men det var som 19-åring hun for alvor begynte å undersøke hva kosmetikkprodukter inneholdt.

- Da gikk jeg dypere inn i stoffet og leste meg opp ordentlig på temaet. Da kom jeg inn på et forum på internett hvor folk testet alt mulig selv. Jeg tenkte «kult, det må jeg prøve». Og så gjorde jeg det, og fikk veldig gode resultater, forteller hun da vi møter henne noen dager etter boklanseringen.

Det første hun prøvde å lage selv var en havregrynmaske.

- Du knuser havregryn og har i varmt vann, så det tykner, og så kan du ha honning i, for eksempel. Det finnes mange varianter, forteller hun.





Bør ikke overdrive



- Hva er fordelene med å lage produktene selv?

- Det er mye billigere. Og mye lettere tilgjengelig. Du kan ofte bruke ting du allerede har på kjøkkenet. I mange tilfeller er det også mer miljøvennlig. Og så er det gøy. Det er noe jeg er opptatt av. Hvis man ikke syns det er gøy å drive med det, trenger man heller ikke gjøre det. Det blir en hobby, sier hun.

Hun synes også det er viktig å ikke overdrive:

- Man bør ikke dra det at det skal være naturlig for langt, for det er ikke bra det heller. Man må ha en balanse, sier hun.

Selv bruker hun ikke slavisk de naturlige produktene.

- Jeg bruker alt mulig. Jeg er ikke så streng. Selv om jeg foretrekker naturlige produkter i mange tilfeller, er det ikke sånn at jeg ikke bruker vanlige produkter. Jeg syns det er gøy å teste eksklusive, kompliserte ansiktsmasker og serumer. Jeg syns hudpleie er gøy og vil prøve alt, sier hun.

- Jeg er skeptisk til å lage solkrem selv



I boken finner vi oppskrifter på produkter som fuktighetskrem, deodorant, tørrsjampo og olivensåpe. Vanskelighetsgraden er vurdert til tre ulike nivåer. Men hun har prøvd å gjøre oppskriftene enklest mulig.

- Jeg opplever at naturlige produkter ofte har få ingredienser, og det har jeg prøvd å få til i boka. Da er det mindre sjanse for at man reagerer på noe. Man kan reagere på hva som helst. Hvis du får en reaksjon på noe, må du slutte å bruke det, selv om det er naturlig, sier hun.

- Er det noen produkter vi ikke bør lage selv?

- Jeg er skeptisk til å lage solkrem selv. Det finnes folk som gjør det, og hvem vet, kanskje det funker? Men man vet ikke helt hvilken faktor man faktisk ender opp med. Så det syns jeg man bør overlate til de som kan det. Hvis man likevel skal gjøre det, bør man sende det til en lab og få det ordentlig testet. Og det tror jeg ikke folk gidder. Det blir mer styr enn gøy, mener hun.

Tannkrem har hun heller ikke laget selv.

- Det er også en sånn ting man ikke skal tulle for mye med. Tannhelse er viktig, sier hun.

Blir positivt overrasket



Hattvang har ofte blitt overrasket når hun har laget egne produkter.

- Jeg vet jo aldri om ting kommer til å funke. Så det er mange ganger jeg har blitt positivt overrasket over resultatet. Og det er sånne ting som gjør at det er gøy å holde på, smiler hun.

Men hun har også bommet på oppskrifter:

- Flere av oppskriftene har jeg slitt litt med og hatt flere forsøk. En krem skal få en viss konsistens, og noen ganger blir det bare suppe ut av det, ler hun.

- Det er det første folk spør om



Bakerst i boken har hun en oversikt over hvor man får kjøpt ingrediensene.

- Det er det første folk spør om: «Hvor kjøper jeg det?». Det meste er lett tilgjengelig, men man må vite hvor man skal lete, sier hun.

