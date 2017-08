Mamma til Michelle: - Bryllupet er avlyst

- Jeg bekrefter med dette at bryllupet er avlyst/utsatt.

Anna Rasmussen (21) skrev en bloggpost lørdag kveld som garantert vil vekke stor oppsikt i hennes store fanskare: Det planlagte bryllupet med samboeren Jan Lossius (23) blir ikke noe av. I hvert fall ikke som planlagt:

- Det finnes flere ting og sider av livet vårt som ikke kommer frem offentlig, og det er jo kun en brøkdel som kommer frem. Jeg syns derfor det er utrolig trist og vondt å få all den dritten mot meg, uten at dere egentlig vet hva som skjer. For alt dere vet så er det flere ting som er blitt avlyst den siste uken. Jeg bekrefter med dette at bryllupet er avlyst/utsatt, skriver hun.

Allerede fredag kveld kom de første indikasjonene på at ting kanskje ikke var som de burde være i bryllupsplanleggingen.

- Jan og meg satt oss ned for å snakke sammen her en dag. Jeg visste ikke lengre hva jeg ville, og var skikkelig fortvilet. Jeg har for mye på mine skuldre akkurat nå, at et avlyst bryllup hørtes ut som en god idé, skrev Rasmussen i blogginnlegget da.

Det var i februar Rasmussen først offentliggjorde at de to skulle gifte seg.



Anna har to barn fra et tidligere forhold, Michelle (5) og William (2). I fjor ble Jan og Anna foreldre til sitt første barn sammen. Lucas ble født i oktober.