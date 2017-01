Mamma til Michelle: - Jeg har tjent 800.000 bare i januar

ANNONSE

Blogger Anna Rasmussen, som står bak bloggen Mamma til Michelle, skriver at hun i januar har fakturert for over 800. 000 kroner. Hun skriver at penger alltid vil være et tema, spesielt rundt skattelister og det at «dumme» bloggere tjener mye.

I 2015 sto hun oppført med 2,3 millioner, året etter med 1,5. Det nye året har da startet godt for 21-åringen.

- Jeg har allerede i januar 2017, sendt faktura for over 800 000 kr eks moms. Og er klar for å starte 2017 med mange fine samarbeid, men ikke minst for å ta dere med på en ny reise i livet mitt, enten det er hverdagslivet, frieri og giftemål, eller barn! Tusen takk til du, som gjør det mulig for meg å gi barna mine et liv med tak over hodet, og mat på bordet, skriver hun.

Hun viser til at hun i 2016 tjente mindre fordi hun da sto uten kontrakt, og at mange da tenkte at bloggen gikk dårlig.

- Dårlig er helt feil ord å bruke, for det finnes flertall av Norges befolkning som aldri har opplevd å ha den inntekten på et år. Jeg er stolt, fordi alle disse pengene er mine. Det er jeg som har skaffet sammarbeid, selv uten en kontrakt og sikkerhet.

Rasmussen ble gravid første gang som 14-åringen, og staret bloggen som småbarnsmor. Siden da har «Mamma til Michelle» vokst til å bli en av landets mest leste bloggere.

Anna Rasmussen er del av blogg.no, som eies av Mediehuset Nettavisen.