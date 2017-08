«Mamma til Michelle» trekker seg fra «Skal vi danse»

Lørdag fortalte hun at bryllupet er avlyst. Nå trekker hun seg fra TV 2s storsatsing.

- Det er ikke alltid jeg kan røpe alt når ting skjer, eller når jeg ønsker det. Jeg kan begynne med å fortelle at dette var et valg som ble tatt i sist uke, og at jeg har vært hjemme så og si helt fra vi reiste hjem fra Oslo sammen. Skal vi danse-drømmen min er over, og jeg er hjemme med familien. Dette var ett valg jeg tok lenge før Jan ville avlyse bryllupet vårt. Ingen av delene er noe jeg har ønsket, men livet er ikke alltid som man ønsker, og det må jeg bare akseptere, skriver Anna Rasmussen på bloggen sin søndag kveld.

– Jeg hadde gledet meg veldig til denne høsten. Men på grunn av ting som skjer i privatlivet, så må jeg dessverre trekke meg. Det var skikkelig vanskelig for meg å ende på dette valget, nettopp fordi jeg ønsker å lære barna mine å følge sine drømmer, sier hun til TV 2.

Samboeren avlyste

Den profilerte bloggeren ble igjen en het potet i sosiale medier da hun lørdag fortalte sine fans at den planlagte bryllupet med samboeren Jan Lossius er avlyst. Nå forteller hun altså flere detaljer, så som at det er han som har villet avlyse.



Hun antydet allerede fredag i et blogginnlegg at ting ikke gikk helt som planlagt i privatlivet.

I videoen i denne bloggen snakker samboeren Jan Lossius om turbulensen i privatlivet.

Skal se showet



- Jeg møtte en helt fantastisk gjeng i «Skal vi danse», både andre dansere, proffdansere, min kjære partner og ikke minst mange bak kameraene. Jeg syns det er utrolig flaut å trekke meg, men det var sånn det måtte bli for meg, dessverre. Tusen takk for at dere tok meg så godt i mot, og enda bedre, tusen takk for støtten og hjelpen etter at jeg trakk meg. Jeg kommer til å sitte klistret til TV-en hver eneste lørdag fremover og heie som en gal, skriver Rasmussen på bloggen sin søndag kveld.

Anna Rasmussen og Jan Lossius har ikke besvart Nettavisens henvendelser.