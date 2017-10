Manne Forssberg: - Jeg har krenket og skremt kvinner med min seksualitet

Tobarnsfar Manne Forssberg deler innlegg med hashtaggen #Ihave og innrømmer å ha både tafset og skremt kvinner.

«Jeg var ikke spesielt opptatt av hvordan mine hender kunne oppfattes» skriver Manne Forssberg i sitt innlegg «Jeg trodde jeg hadde rett på andres kropper».

Manne Forssberg er en svensk skribent og foreleser, som er opptatt av familieliv og kjønnsroller. Teksten hans er blant annet publisert på hans blogg vimedbarn og er plukket opp av en rekke svenske medier.

#metoo



Søndag startet skuespiller Alyssa Milano (44) ny hashtag på Twitter, med et forslag fra en venn: «Hvis alle kvinner som er blitt utsatt for overgrep eller opplevd seksuell trakassering skriver MeToo i statusen sin, så ser kanskje folk omfanget av problemet».

Bakgrunnen for å belyse det omfattende samfunnsproblemet er avsløringene rundt Hollywood-regissør Harvey Weinstein.

Betraktet et tydelig nei, som et ja



Svenske Manne Forssberg innrømmer i en bloggpost hvordan han har krenket og skremt kvinner i en periode.

Nå har Manne Forsberg hashtagget sitt innlegg med #Ihave og flere svenske menn har gjort det samme.

Forssberg innrømmer i sitt innlegg at han ofte betraktet et tydelig nei fra kvinner, som et ja.

«Øynene og kroppsholdningen skrek nei, men jeg fortsatte»

Han skriver også at han gjorde seg selv til en martyr når folk ikke ville ha sex med ham:

«Som om sex var en rettighet. Som om bare min vilje var den eneste som skulle regnes med.»

Innlegget har han også har postet på sine Facebook-sider:

Han forklarer egen oppførsel med to punkter:

1. Dårlig moralsk kompass. Jeg syns min lengsel etter å få ta på noens kropp veide tyngre enn den personens rett til å bestemme over egen kropp.

2. Mannsrollen. Jeg lærte at gutter har en sterk og eksplosiv seksualitet og at det var ok, til og med ønskelig, å iherdig søke utløp. «Kjærlighet begynner med krangling» sa folk i barnehagen om man dro en jente i håret. Om en gutt tvangskysset en jente, syns voksenverdenen i sin allmenhet at det var kjempesøtt.

Til slutt kommer han med en oppfordring til menn der ute om å ransake seg selv:

«For hver kvinne som skriver #metoo, burde det finnes en mann som forteller om overgrep han har gjort seg skyldig i.»

