Mannegruppa Ottar-Kay: - Da har jeg ironisk nok blitt nominert til å donere til barnekreftforeningen

«Da har jeg ironisk nok blitt nominert til å donere en slant til barnekreftforeningen av en god venn via Facebook. Vel, vi har allerede samlet inn nesten 200.000 norske kroner til de via vår Facebook-gruppe MGO. Pengene fikk vi i retur. Å være politisk korrekt var tydeligvis viktigere enn å hjelpe barn med kreft?

- Blir derfor ingen donasjon fra meg denne gang, men er gjerne med dersom noen finner en forening hvor de kreftsyke er i fokus», skriver Kay Erikssen, administrator og talsperson for «Mannegruppa Ottar», på gruppas Facebook-side.

Barna viktigst



De siste ukene har kjedebrevet på Facbook, der likes og kommentarer gir inntekter til Barnekreftforeningen, gått som en farsott på det sosiale mediet. Så langt er det kommet inn over ti millioner kroner, opplyser barnekreftforeningen mandag.

Overfor Nettavisen utdyper Erikssen:

- Jeg vil ikke fraråde andre å donere til den pågående Facebook-aksjonen, det er jo en kjempefin ting som blir gjort. Det viktigste er barna, ikke politikken – om det er de eller jeg som snakker. Det er barn med kreft som er i fokus. Det ble litt feil sist, da vi prøvde å hjelpe. Politikken kom i veien for formålet, sier han.

- Men personlig er jeg ikke med på dette.

For et halvt år siden samlet MGO inn penger via sine medlemmer til samme formål, men kontroverser rundt enkelte av medlemmenes uttalelser og poster på Facebook-siden, førte blant annet til at foreningen takket nei til beløpet på nærmere 200.000 kroner.

Ny kronerulling på MGO



MGO har da også allerede dradd i gang en ny kronerulling.

På Facebook-siden har Eriksen allerede luftet ideen om å samle inn penger til en annen, mindre forening.

«Siden vi ikke fikk gitt våre penger til kreftsyke barn sist, har jeg et lite håp om at vi kanskje skal få det til i påsken via en annen forening», skriver Erikssen.

Overfor Nettavisen forteller han at de allerede er i gang med å kontakte forskjellige foreninger for å høre om de er villige til å eventuelt ta imot penger fra MGPO.

I løpet av få dager vil det blir en avstemning blant gruppas medlemmer, og så settes kronerullingen i gang.

- I denne omgangen er det barn med kreft i fokus. Det er litt på grunn av nominasjonsgreia på Facebook nå, med mye fokus på barnekreftforeningen. Vi oppfordrer ingen til å boikotte den, men til å også støtte opp om å finne en liten forening som kanskje er villig til å ta imot en kronerulling fra oss, forteller han.

- Jo mindre forening, jo bedre. En forening som kanskje dekker hele landet og gjør veldedig arbeid rettet mot barnekreft, eller barn og sykdom. Det vil vi ta tak i. Vi har mange medlemmer som har snakka om å ha en kronerulling.

NY KRONERULLING: Mannegruppa Ottar har ny oinnslamling før påske.

Han sier at noe av grunnen til at de ser etter mindre foreninger er at det betyr mindre driftskostnader, slik at mest mulig av pengene MGO samler inn, vil gå til de som er rammet.

- Men for et halvt år siden var vi villige til å gi til barnekreftforeningen. Det viktigste er å gi til en god sak.

Kjedebrev som dette sprer seg på Facebook. Oppfordringen går ut på å samle inn penger til Barnekreftforeningen.