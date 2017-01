Mannen bak «Hollyweed»-skiltet arrestert

ANNONSE

Zachary Cole Fernandez (30) ble løslatt mot kausjon og pålagt å møte i retten 15. februar for å ha forandret det ikoniske Hollywood-skiltet. Ved å henge opp presenninger på de to O-ene, kunne da skiltet leses som «Hollyweed» på årets første dag.

Peket henger muligens sammen med at innbyggerne i California før jul gikk inn for å legalisere marihuana i en avstemning. Fernandez sier han var inspirert av det tilsvarende peket tilbake i 1976 av Daniel Finegood: Da ble også bokstavene trikset med for å feire delstatens da mer vedtatte og liberale lovgiving rundt marihuana, ifølge BBC.