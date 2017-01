Manusforfatter: - Debatten var surrealistisk. Filmen er jo ikke kvinnefiendtlig

ANNONSE

Hun står bak en Oscar-nominert kortfilm og to av de mest populære kinofilmene de siste årene. Likevel har du kanskje ikke hørt om henne. Og det synes Linn-Jeanethe Kyed (36) er helt greit.

- Det er fint hvis folk i bransjen vet hvem jeg er, men det er ikke viktig å bli kjent igjen på gata. Etter å ha vært på slep med Marcus og Martinus, tenker jeg bare: «No way!» Kjære vene, tenk så slitsomt, sier hun.

Skrev manus til dokumentarfilmer

Kyed er manusforfatteren som har skrevet blant annet «Børning», «Børning 2», «Magnus» og «Marcus og Martinus - Sammen om drømmen».

De to sistnevnte filmene er dokumentarer. For i fall du skulle være i tvil: Dokumentarer trenger også manusforfattere.

- Begge filmene hadde et enormt materiale. I «Magnus» hadde vi 500 timer med opptak og med Marcus og Martinus hadde vi 300 timer. Det hadde blitt en fryktelig lang film hvis vi bare skulle satt det sammen, sier Kyed.

Manusforfatterens oppgave er å se en rød tråd i opptakene, forenkle materialet og finne en historie i alt mylderet.

- Jeg så gjennom alle opptakene, gjorde notater og fant ut hva som berørte meg. Da fant vi fine historier som folk kan kjenne seg igjen i, sier hun.

Filmen om Marcus og Martinus forteller en historie om to brødre som er bestevenner, men som også krangler som alle andre.

På turné med barnestjerne

Marcus og Martinus’ historie traff henne på et personlig plan. Hun var selv aktiv sanger i tenårene, og var blant annet med barnestjernen Jannicke Abrahamsen på to turneer.

- Marcus og Martinus er så sjarmerende, så jeg ble glad av å se gjennom materialet. Jeg følte en forbindelse med deres historie, sier hun.

På 1990-tallet var Jannicke landets største barnestjerne, og de fikk mye oppmerksomhet når de holdt konserter. I dag er Marcus og Martinus to av Skandinavias mest populære artister. Da det var premiere på filmen i Sverige, opplevde Kyed tenåringshysteriet.

- Det var fullt kaos på flyplassen. I inngangshallen sto flere hundre jenter og skrek. Én jente klarte å komme seg løs og løp bort for å få selfie, og da klikket de andre, for de ville også ha. Da kjente jeg at hjertet dunka litt, sier hun.

Marcus og Martinus møtte mange hylende fans i Sverige.

Fikk uventet kritikk

I 2014 ble «Børning» den nest mest sette kinofilmen i Norge. I fjor kom oppfølgeren, også den med stor suksess. Manuset til «Børning 2» skrev Kyed sammen med Anne Elvedal - og de to kvinnene fikk uventet kritikk etter premieren.

«Lat, dum og kvinnefiendtlig,» var tittelen på Dagbladets anmeldelse av filmen, og anmelderen skrev videre:

«I «Børning 2» omtales kvinner gjennomgående som hjernedøde bimboer».

Kyed er helt uenig i denne karakteristikken.

- Debatten var surrealistisk. Filmen er jo ikke kvinnefiendtlig. Vi ble faktisk litt provosert, Anne Elvedal og jeg, sier hun.

Linn-Jeanethe Kyed og Anne Elvedal skrev manus til Børing 2.

- Det burde ikke være sånn

Hun understreker at det er like mange mannlige som kvinnelige karakterer i filmen som «bare er til pynt».

- Men kvinnelige karakterer har uskrevne regler å forholde seg til, mens mannlige karakterer kan gjøre som de vil, sukker hun.

Disse «reglene» prøver hun å se bort fra i manusarbeidet.

- Det burde ikke være sånn. Men det har blitt sånn at hvis en kvinne skal spille på at hun er vakker og fin, så blir det sett på som noe nedlatende. Men ingen reagerer hvis menn fremstilles på samme måte, sier hun.

- Det fins andre måter å ta debatten på

Hun trekker fram hovedpersonens ekskjæreste Ingrid (Marie Blokhus), som fikk kritikk i debatten.

- Hun er selvfølgelig karikert. Men hun er faktisk den eneste fornuftige personen i filmen. Selvsagt skal ikke dattera være med på ulovlig bilrace! Selvsagt skal ikke Roy oppføre seg som han gjør. Alle burde egentlig høre på henne, sier hun, men legger til at anmelderen absolutt hadde rett til å reagere som han gjorde:

- Anmelderen følte det sånn og hadde selvsagt rett til å ta det opp. Jeg er også feminist, men jeg tenker at det fins andre måter å ta debatten på, sier hun.

Og kjønnsdebatten i filmindustrien mener hun mye om, selv om hun er klar på at hun ikke ønsker å provosere noen.

- Det er viktig å ta debatten om kvinner og film. Jeg er helt enig i at vi må få flere kvinnelige hovedroller, og det prøver jeg å få til selv også. Jeg jobber med et eget prosjekt nå hvor det nesten bare er kvinner som driver filmen, og selvsagt med en kvinnelig hovedperson, sier hun.

Selv om de er karikerte, er dette de to mest fornuftige personene i Børning 2.

Flere mannlige enn kvinnelige søkere

Selv om ulikhetene så smått begynner å utjevne seg, er det fortsatt flere menn enn kvinner i filmbransjen. I 2015 var 26 prosent av spillefilmregissørene kvinner, viser tall fra NFI. Det er langt færre kvinner som søker pengestøtte til filmer, og i 2015 gikk filmstøtten fra NFI til 32 prosent kvinner og 68 prosent menn, skriver Dagsavisen.

- Det er interessant at det er sånn. Det hadde vært tøft hvis det var en like stor andel kvinnelige søkere som mannlige. Så jeg oppfordrer flere kvinner til å søke! smiler Kyed.

Hun blir overrasket da vi forteller at filmartikler i Nettavisen leses av klart flere menn enn kvinner.

- Det er det vi ser når det gjelder søknader også: Hvorfor er det så få kvinner som søker? Er det fordi de ikke tør eller er det fordi det ikke er så stor interesse? undrer hun.

Børning-filmene har hatt stor suksess. Linn-Jeanethe Kyed har skrevet manus til begge filmene.

Suksess med «Børning 2»

Tross kritikken, trakk «Børning 2» over 400.000 personer til kinoene. Kyed tror publikum liker at de tar bilmiljøet på alvor.

- Selv om det er et karikert univers, tar vi det på alvor, og bilmiljøet kjenner seg igjen, sier hun, og forteller at hun har hatt en rånebil selv:

- Jeg hadde en heavy rånebil da jeg gikk på videregående, med Wunderbaum og det hele. Så det kommer kanskje av det også, at jeg skriver fra hjertet, smiler hun.

Ble Oscar-nominert

Eksamensfilmen hennes «Tuba Atlantic», regissert av Hallvar Witzø, ble Oscar-nominert i 2012. Det ga henne en pangstart i bransjen.

- Det var fantastisk gøy og ekstremt uventet. Jeg trodde ikke det var mulig! Og så kom angsten ... «Det neste jeg gjør må være ekstremt bra, så ikke alle tror at jeg bare hadde flaks,» tenkte jeg. Jeg måtte jobbe mye med meg selv for å komme over det, sier hun.

Linn-Jeanethe Kyed på vei til Oscar-utdelingen i 2012.

Hun tror at hun kan ha fått noen flere sjanser på grunn av nominasjonen, men hun understreker at bransjen er hard.

- Man må vise at man kan. Og i likhet med andre har jeg måttet begynne i det små, sier hun.

Og heldigvis har det gått rett vei. Likevel kjenner hun fortsatt på nervøsiteten hver gang hun har suksess.

- Det er fantastisk når vi når målene våre, men jeg blir rammet av panikken. Jeg føler at jeg må forsvare meg. Det er så mange som drømmer om å ha jobben min. Jeg er ekstremt takknemlig som får jobbe med dette, sier hun.