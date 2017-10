Marcos Alberti har tatt bilder av kvinner idet de får orgasme

Fotografen håper at kvinner skal få et mer frigjort forhold til sex.

Sex er fremdeles et skambelagt tema blant mange kvinner. Det vil den brasilianske fotografen Marcos Alberti ha slutt på. Nå har han utført «The O Project», hvor han har fotografert kvinner idet de får orgasme.

Begynte suksessen med vin



Tidligere har Alberti hatt enorm suksess med sitt vin-prosjekt. Her fotograferte han deltakere etter ett -, to - og tre glass vin.

Denne gangen er det altså orgasme som står i fokus.

Prosjektet begynte med at Alberti ble kontaktet av Smile Makers, som selger sexleketøy og jobber for at sex skal bli mindre tabubelagt blant kvinner.

- Etter vårt førte møte visste jeg nøyaktig hva jeg ville gjøre. Vi bestemte oss for å gjennomføre det i Singapore, fordi det er stort kulturelt mangfold der, sier Alberti til Nettavisen.

Vanskelig casting



Målet var å ta bilder av kvinner før seksuell nytelse, like før orgasme, under orgasme og rett etter orgasme.

Men det var ikke lett å finne kvinner som ville stille opp foran kameraet.

- Castingen var min største bekymring. Fan Yang, lederen i Smile Makers, postet på Facebook at jeg skulle til Singapore for å gjøre et prosjekt på samme måte som vinprosjektet. 2000 kvinner meldte seg på, sier han.

Men da kvinnene fikk høre hva de skulle gjøre, var det mange som ble skeptiske.

- Jo mer vi fortalte kvinnene, jo mindre villige var de. Fra 2000 fikk vi bare 22, sier han, men understreker at han er veldig fornøyd med kvinnene som stilte opp.

- De er en gruppe sterke og modige kvinner som tror på meg og prosjektet, fortsetter han.

- De var litt sjenerte



Under fotoshooten var det viktig at kvinnene følte seg komfortable. Alberti hengte et teppe mellom seg og kvinnene, slik at de var alene. Det eneste de kunne se, var kameraet som tittet ut gjennom teppet.

- Fotoshooten gikk veldig lett. Da de kom til studioet var de litt sjenerte, men jeg snakket mye med dem først og fikk dem til å føle seg komfortable. Til slutt var de veldig rolige og trygge, sier han.

Mens vinprosjektet var fylt av latter og feststemning, var stemningen i studioet naturlig nok annerledes denne gangen.

- Sist var det mindre intimt, og jeg fotograferte flere samtidig. Denne gangen var det bare en kvinne om gangen, i to timer hver. Studioet var veldig stille, med bare rolig musikk og svakt lys, forteller han.

Sjekk hvordan de tok bildene - og resultatene - i videoen øverst i artikkelen.



Her kan du se alle bildene og lese mer om prosjektet. Du kan også se en bakomfilm fra fotoshooten.



