Margareth (45) har solt seg uten solkrem i alle år

ANNONSE

Irske Margareth Murphy har alltid likt solarium. Hun har i løpet av sitt liv også bodd 10 år på Kreta, og aldri benyttet seg av solkrem. Hun har alltid blitt fort brun, og har ment at hun har «sterk hud».

Nå viser det seg at det (selvfølgelig) ikke er tilfelle, skriver hun selv på Facebook.



LES OGSÅ: Slik kan solen skade huden din - før du en gang ser det selv

Solarium i drittvær



- Flere somre har jeg brukt solarium for å få en glød når det har vært drittvær i Irland. Og da jeg vokste opp, sprang jeg uredd rundt på solfylte gater, skriver hun.

Men for 13 år siden begynte hun å merke noen rødlige, tørre flekker i huden. Først mente legen at det var psoriasis, og Margareth fikk rådet å utsette seg for sol, noe hun også gjorde.

- De var bare små prikker, rundt to stykker i starten. For tre år siden begynte de å bli som små kviser, de var vonde, sier hun til radioshowet Newstalk.

Murphy understreker at ingen av prikkene var spesielt store. Og solariumsolingen, som hun tok spesielt i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene, hadde hun sluttet med for lenge siden.

LES OGSÅ: Dette solkrem-problemet rammer oftest menn

Stoppet med solfaktor da hun ble brun



- Jeg beskyttet meg med solfaktor da jeg begynte å sole meg, men med en gang jeg var brun, så sluttet jeg å være så nøye med faktoren, sier hun. Noen ganger rett og slett ingenting. Hun var jo brun likevel og «hadde underlag».

Det viste seg å være aktinisk keratose, eller såkalt solkeratose. Dette er et en tilstand som kan bli et forstadium til hudkreft, dog av den mer «snille» typen.

- Smertefull behandling



Behandlingen for å få fjernet huden er imidlertid smertefull, og det er denne behandlingen Margareth nå legger ut på Facebook for å advare andre om.

- Jeg har fått advarsler opp gjennom, men jeg har ikke lyttet, sier hun.

Behandlingen består av lokalbehandling av kremer som fører til sår og øm hud. Når kremen begynner å virke, så ser man hvilke områder som er rammet. For Margareth vises det helt klart at det ikke bare er noen små prikker, men svært mye av huden som er solskadet.

- Jeg har en ganske høy smerteterskel, men dette er rett og slett forferdelig vondt, skriver hun.

Etter at Margareth begynte å dokumentere sin behandling, har hun snakket om tilstanden i mange medier. Hun oppfordrer også alle til å dele bildene i håp om at flere blir oppmerksom på hvor farlig det er å sole seg uten solfaktor - eller slurve med den når du tror du er brun nok.

- Det føles som om hele ansiktet mitt er et stort forkjølelsesår, skriver hun. Under et annet bilde skriver hun at hun knapt klarer å spise fordi hun ikke klarer å åpne munnen.

Behandlingen til Margareth Murphy tar en måned.

Under kan du se hennes historie:

SE VIDEO HER: