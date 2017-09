Maria Høili: - Det er veldig mange som blir sinte på meg

Maria Høili har provosert mange med sine blogginnlegg. Her er nettserien om den kontroversielle milliardærdatteren.

Denne uken lanserers nettserien «Maria og Edvard» på Viafree. Her følger vi blogger og milliardærdatter Maria Høili og hennes ektemann Edvard Erken.

Tirsdag publiseres de to første episodene, og her får vi blant annet se at paret flytter til Los Angeles, hvor de må ta flere utfordrende valg.

Vi får også høre Høilis tanker rundt bloggen, hvor hun ofte har provosert mange med sine meninger.

- Det er veldig mange som blir sinte på meg, for jeg tar opp temaer som kanskje er litt tabubelagte, sier hun.

Les mer: - Vi blottlegger oss via egen TV-serie

- Å være seg selv er meget vanskelig i dagens Norge. Hvem er seg selv? Man lever bak en fasade. Vi ønske ingen fasade, vi ønsker å være oss selv og leve det livet vi ønsker selv om kanskje ikke alle forstår våre valg, skriver Høili på bloggen sin om serien som nå er ute.

Se Høilis tanker om bloggen øverst i artikkelen. Se de to første episodene her:

Mest sett siste uken