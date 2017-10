Maria Høili: - Pappa er det lenge siden jeg har snakket med

Maria Høili har ikke mye kontakt med familien sin.

I ukens episode av nettserien «Maria og Edvard» forteller paret om kjærligheten til hverandre og om familiene sine.

De forteller også at familiene deres foreløpig ikke har møtt hverandre, selv om det er over et år siden de giftet seg. Høili sier at hun har lite kontakt med faren.

- Pappa er det lenge siden jeg har snakket med. Hvor lenge siden er det? Et par år siden, tror jeg, sier hun - uten at hun legger noe dramatikk i det.

Videre sier hun at de har pleid å møtes en gang i året.

Høili er datter av Europris-gründer Terje Høili.

