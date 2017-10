Maria Høili:  - Vi har fått ti ganger bedre liv etter at vi slutta å drikke

Ekteparet Edvard og Maria har fått mer energi etter at de sluttet å drikke alkohol.

I den tredje episoden av «Maria og Edvard» følger vi milliardærdatter Maria Høili og ektemannen Edvard Erken rundt om i Los Angeles.

Det er mye som skal fikses før paret skal flytte til den amerikanske filmbyen, men paret vet å kose seg innimellom planleggingen.

I dagens episode får vi blant annet se ekteparet utfordre seg selv på flere måter.

Edvard har lenge villet dra til et sted hvor man kan stupe og hoppe fra klipper og får med seg Maria, som i utgangspunktet er skeptisk.

- Det er bare et par stykker som har dødd her, spøker ektemannen før de skal i ilden.

- Vi var slitne hele tiden



Høili forklarer at de begge slutta å drikke alkohol for rundt et år siden.

- Det tok så mye energi, og vi var så slitne hele tiden. Vi har fått masse tid til overs etter at vi sluttet å drikke, forklarer hun.

Nå spiser de middag med familien, og koser seg med en film istedenfor.

- Vi tar bedre vare på hverandre nå, sier Maria.

- Sitter aldri stille



Livet uten alkohol gjør også at de er mer aktive i hverdagen.

Ektemann Edvard forteller at de ofte utfordrer hverandre og sjelden sitter stille.

- Vi sitter egentlig aldri stille før kvelden kommer.

