Marilyn Manson til sykehus etter ulykke på scenen

Rockestjernen Marilyn Manson er ført til sykehus etter en ulykke på scenen under en konsert i New York.

Ulykken skjedde idet Manson og bandet hans skulle avslutte låten «Sweet Dreams» midt i en konsert lørdag kveld. Videoopptak fra hendelsen viser at flere personer løper fram for å løfte vekk en flere meter høy del av scenen som falt over rockestjernen idet han forsøkte å klatre opp på en sceneinstallasjon. Manson ble liggende og senere båret ut på en båre.

Mange i publikum skal først ha trodd det var et stunt ettersom Manson er kjent for sine teatralske opptredener, men de forsto fort at det dreide seg om en ulykke.

Konserten ble holdt i Hammerstein Ballroom på Manhattan i New York.

Konsertlokalet var mørklagt da Manson ble båret ut. Det er foreløpig ikke kommet opplysninger om tilstanden hans.

