Marna måtte forlate Farmen: - De brukte oss for egen vinning

- Jeg elsker «Farmen». Det er drømmerealityen. Jeg er jo bondejente, «Farmen» er det eneste hele familien ser på, sier Marna Haugen Burøe til Nettavisen.

Onsdag var det hun som måtte forlate «Farmen kjendis». Bondedatteren ble rett og slett ansett som «en for sterk konkurrent», og medutfordrer Linni Meister fikk bli.

- Jeg vil ha Linni her fordi hun er glad, lager ingen intriger og fordi hun er fin å se på. Hun lager moro, og sånne mennesker vil jeg har rundt meg, sier Petter Pilgaard om venninnen.

For Marna Haugen Burøe var oppholdet på drøye fire dager et interessant studium. Opprinnelig skulle det ikke være noen utfordrere i «Farmen kjendis», forteller hun. Men fordi Aylar Lie og Tonje Blomseth trakk seg fra Farmen ble de kontaktet og måtte si ja på rekordtid.

Derfor fikk hun også blogge noe under oppholdet, forteller hun på bloggen Komikerfrue.

- Tøffere enn jeg hadde trodd



- Alle ønsket oss velkommen, men det var veldig tydelig at vi ble parkert og satt til å gjøre de kjedelige oppgavene som å skrelle poteter. De brukte oss for egen vinning. Vi fikk ikke være med på noe morsomt, sier Marna til Nettavisen.

IKKE VONDT MENT: Marna Haugen Burøe tror ikke de andre deltakernes behandling av henne og Linni Meister var vondt ment. - Men det var tydelig at de hadde kommet inn i en boble, sier hun.

I programmet onsdag sier hun at det var tøffere å komme inn som utfordrer enn hun hadde trodd. Og at det var kalde skuldre her og der.

- Det er veldig rart å komme hit som et voksent menneske og føle seg tilsidesatt på den måten. Jeg tåler det, det går fint det. Men det er underlig og merkelig, sier hun i programmet.

I programmet tilkjennegir både Ida Gran og Lavrans Solli at det nok ikke er så enkelt å komme inn og møte en så sammensveiset gjeng, som føler de har mye å gjøre.

Det har ikke tatt fra meg nattesøvnen. Men det var veldig fascinerende hvordan mennesker kan være, sier hun til Nettavisen.

- Ikke vondt ment



Til Nettavisen sier Haugen Burøe at det var tydelig at de andre etter to uker var inne i «Farmen-bobla», og hun føler ikke behandlingen egentlig var vondt ment.

Selv taklet hun avvisningen fint ved å forsøke og se objektivt på situasjonen.

- Jeg er et voksent menneske, så jeg tenkte at da skal jeg i hvert fall lære av dette selv. En gang er jeg kanskje i en omvendt rolle, og skal møte noen i en slik situasjon, sier hun.

Siden hun er så fan av «Farmen», synes hun det var kjempegøy å få sjansen til å være med. Og ikke minst så hun det som en liten, annerledes luksus-«husmorferie» der hun sov godt og var mye ute i frisk luft.

Goli valgt nok en gang



En som ikke er fullt så heldig i onsdagens program er Jarl Goli, som Ida Gran velger til førstekjempe for annen uke på rad.

Jarl Goli reagerte sterkt på den dramatiske tvekampen forrige søndag. Nå må mannen, som denne uken unngikk konkurs i tolvte time, i ilden igjen.

- Da jeg hørte Ida nevnte mitt navn, var det ikke så overraskende. Det som lå i kroppsspråket var ikke til å misforstå. Jeg har meldt meg litt ut. Jeg psyker meg ikke ned, jeg psyker meg opp, sier han i programmet foran søndagens nye tvekamp.

