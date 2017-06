ANNONSE

Selv de med blått blod kan la seg friste til å ta ulike tester på en regnværsdag.

Prinsesse Märtha er . Hun klikket seg inn på testen som lokket med: «Hvem har ikke drømt om å være en prinsesse? La oss fortelle deg hvilken prinsesse du er. Klikke her!»

Til sin store overraskelse ble hun: Mette-Marit, med denne begrunnelsen:

«Kanskje du ikke er født inn i en kongefamilie, men du har definitivt blått blod i årene. Du jobber hardt og gir aldri opp. Du kommer fra enkle kår, men du er veldig ambisiøs.»

To timer etter at hun postet resultatet på sin Facebook-side, har innlegget over 3.700 likes.

Skjermdump

