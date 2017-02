Märtha Louise: - Det hadde vært enklere som gutt

ANNONSE

En åpenhjertig prinsesse Märtha Louise sier at hun ville hatt det enklere som gutt mens debatten om den kongelige arveretten var på sitt mest intense på 1980-tallet.

Uttalelsene kommer i et intervju på Skavlan som sendes på NRK 1 fredag kveld.

- Mye diskusjon

For mens Norge gikk i retning av et mer likestilt samfunn på 1980-tallet, der Gro Harlem Brundtland tok over som landets første kvinnelige statsminister i 1981 og senere regjerte i to perioder, kunne fortsatt ikke prinsesse Märtha Louise ifølge Grunnloven arve tronen etter sin far.

- Det var jo en stor debatt da jeg var tenåring, og før det, om hvordan de skulle løse det, sier prinsesse Märtha Louise i tv-intervjuet.

- Det var likestilling og forkjempere for det. Hvordan skulle de løse dette i forhold til arverekken? Det var mye diskusjon om jeg skulle bli dronning eller om min bror skulle ta over.

- Tok det inn over meg

Og da temaet ble debattert, både på Stortinget og i Kongehuset, syntes en sensitiv prinsesse at det var vanskelig å håndtere.

- Jeg tror nok at jeg i hele den runden, fordi jeg er så sensitiv, tok inn over meg veldig mye av det. At det hadde vært mye enklere om jeg var gutt, for da ville alle sluppet alt det her, sier hun til programleder Fredrik Skavlan.

Hun røper at temaet også ble diskutert innad i familien.

- Ja, dette var helt åpent i familien. Vi diskuterte med både statsministeren og Kongen, og alle var med å diskutere disse tingene, sier prinsesse Märtha Louise.

Willoch: - Bred enighet

Grunnlovsendringen kom til slutt i 1990. Da ble det bestemt at Kongens eldste barn skulle være hans etterfølger på tronen, uavhengig av kjønn.

Da var imidlertid Märtha Louise allerede 18 år gammel, og det ble bestemt at regelen som en overgangsordning kun skulle gjelde for fremtiden.

Tidligere statsminister Kåre Willoch, som var stortingsrepresentant på den tiden, sier imidlertid at det aldri var noen særlig uenighet om hvem som skulle få arveretten.

– Det var lite diskusjon om dette i det politiske miljøet. Alle var positive til lik arverett og til Märtha Louise. Men det var en utbredt oppfatning at ettersom Haakon Magnus allerede hadde hatt arveretten var det merkelig å plutselig skulle ta den fra ham, forteller Willoch til NRK.

Skavlan sendes på NRK 1 fredag klokken 21.25.