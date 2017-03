Martin Scorsese deler fansen. Klarer han å overbevise oss?

ANNONSE

Silence

USA 2017

Regi: Martin Scorsese

Med: Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver, Tadanobu Asano, Ciaran Hinds, Yosuke Kubozuka, Yoshi Oida, Issei Ogata, Shin’ya Tsukamoto

Aldersgrense: 15 år

Martin Scorseses nye film er basert på en bok av Shūsaku Endō fra 1966 som han skal ha ønsket å filmatisere i flere tiår, og framstår på flere måter som et svært personlig prosjekt for den nå aldrende mesterregissøren.

”Silence” forteller om en mindre kjent del av den katolske misjonshistorien, da japanske myndigheter på 1600-tallet igangsatte en inkvisisjon for å renske ut den spirende kristendommen innført i landet av europeiske misjonærer. I solens såkalte rike var det med andre ord de kristne som ble forfulgt og utsatt for brutale avhør, nærmest som en ironisk motsetning til den katolske kirkens egen bekjempelse av kjetteri på omtrent samme tid.

Andrew Garfield ble Oscar-nominert for innsatsen i Silence.

Hemmelig kristne

Til tross for disse overhengende farene bestemmer de to portugisiske jesuittprestene Rodrigues (Andrew Garfield) og Garupe (Adam Driver) seg for å ta seg inn i landet for å lete etter Fader Ferreira (Liam Neeson), en europeisk misjonær som ryktes å ha forlatt sin tro for isteden å leve som en ordinær japansk mann.

Her tas de imot som frelsere av de kristne bondesamfunnene, som må holde sin tro hemmelig i frykt for å bli både torturert og drept av inkvisitorene – slik de to prestenes tilstedeværelse naturligvis heller ikke må bli oppdaget.

Tilbakevendende tema

Scorsese er mest kjent for filmer satt i samtidige, urbane og gjerne kriminelle miljøer, men har tidligere tatt for seg både kristen tematikk og asiatisk historie i henholdsvis ”Jesu siste fristelse” og ”Kundun”, som utgjør en slags spirituell trilogi sammen med ”Silence”. Men katolisismen har også vært et vesentlig bakteppe i de italienskamerikanske subkulturene han har skildret i filmer som ”Mean Streets”, ”Mafiabrødre” og ”Casino”.

I ”Silence” viser filmskaperen seg uansett fra en ganske annen side enn i sin forrige film, den frenetiske og testosteronfylte ”The Wolf of Wall Street”, med en lavmælt og nesten insisterende nedstrippet skildring av tro og tvil. Særlig skal hovedkarakteren Rodrigues utfordres av sin guds stillhet og manglende inngripen overfor de troendes lidelser – samtidig som hans religiøse standhaftighet ikke er uten et visst hovmod.

Liam Neeson spiller en misjonær som muligens har forlatt sin tro i Silence.

Mørkets hjerte i solens rike

Andrew Garfield og Adam Driver er ikke de mest opplagte valgene til å gestalte to katolske, europeiske prester, men fungerer begge overraskende godt i sine roller – og da kan man alltids tilgi at den portugisiske aksenten deres kommer og går litt underveis.

Tematisk kan filmen føre tankene til Roland Joffés åttitallsklassiker ”The Mission”, hvor Liam Neeson også dukket opp som jesuittprest. Her er imidlertid også åpenbare referanser til både ”Apokalypse nå!” og dens litterære forelegg ”Mørkets hjerte”, med sin reise inn i et dunkelt og lite gjestmildt land på søken etter en Kurtz-lignende, mytisk skikkelse. Men Scorseses og hans fotograf Rodrigo Prieto bruker også landskapene til å skape noen tilnærmet sublime bilder, som gir filmet et både meditativt og sakralt preg.

Martin Scorseses nye film Silence er verdt å se.

Brutal og pietistisk

Dette er ikke den enkleste filmen å misjonere for, da den stiller noen store spørsmål om troens konsekvenser som den ikke nødvendigvis har entydige svar på – og som trolig vil treffe dypest hos et religiøst og fortrinnsvis katolsk publikum.

Med sitt betagende foto, sitt rolige tempo og sin i overkant lange spilletid på to timer og 41 minutter er ”Silence” en nesten kontemplativ filmopplevelse, til tross for at den inneholder flere opprivende voldsskildringer (dog ikke like inngående i så måte som Mel Gibsons ”The Passion of the Christ”).

Men i all sin kompromissløse åndelighet passer Scorsese hele tiden på å ikke bli for innadvendt. Og selv om det også innebærer et par overflødige partier med voice-over-narrasjon, sørger han slik for at filmen aldri blir kjedelig.

Isteden er ”Silence” en fascinerende, mektig og forbilledlig pietistisk fortalt historie om forfølgelse, martyrdom og personlig overbevisning, som heller ikke er uten politisk overføringsverdi til vår tid.