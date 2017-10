Maryam ble giftet bort som 12-åring: - Jeg visste ikke hva voldtekt var, men jeg ble tvunget til å adlyde

Nå jobber hun for jenters frihet i Sverige.

- Jeg ble tvunget til å gifte meg med en mann som var mellom 40 og 50 år. Jeg var så redd. Ingen barn skal være nødt til å gifte seg! De som er så små skal få leke og gå på skolen. Det fikk aldri jeg.

Maryam Nazari kommer fra Afghanistan, men bor nå i Skåne i Sverige. I et intervju med Aftonbladet forteller hun sin historie, i anledning FNs internasjonale jentedag den 11. oktober.

Maryam ble giftet bort som 12-åring, og flyttet da til en by noen mil unna foreldrene.

- Jeg visste ikke hva voldtekt var, men jeg ble tvunget til å adlyde. Han slo meg. Jeg var liten, svak og veldig redd. Jeg tror jeg var hans tredje kone, forteller Maryam.

- Sint på mannens makt



En nabogutt fra hjembyen ble Maryams redning. Han hjalp Maryam å rømme, og sammen kom de seg til Sverige. 14 år gammel fødte Maryam deres sønn, Amir, og senere giftet de seg.

I dag går Maryam på skole. Hun har lært seg svensk og vil studere på universitetet. I tillegg kjemper hun for enslige jenters rettigheter i organisasjonen «Ensamkommandes röster».

- Jeg vil gi kunnskap om kvinners rettigheter i Sverige. Helt siden jeg var liten har jeg vært sint på mannens makt, sier Maryam.

GIFT: Maryam Nazari er i dag gift med mannen som hjalp henne med å rømme fra tvangsekteskapet. De har en sønn sammen.

1 av 3 unge jenter



Ifølge Plan blir over 15 millioner jenter i verden giftet bort som barn hvert år. Det blir én jente hvert andre sekund. Organisasjonen skriver videre at barneekteskap er en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, samt utvikling i fattige land.

Ifølge Norad vil 1 av 3 unge kvinner i utviklingsland bli giftet bort før blir 18 år. 1 av 9 barnebruder er under 15 år.

Antallet barneekteskap øker. Jentene som blir giftet bort vet ofte ikke noe om sex på forhånd. Mange tvinges til å slutte i skolen, og jenter som giftes bort blir oftere utsatt for vold, trusler og diskriminering.

95 prosent av fødslene balnt tenåringsjenter skjer i utviklingsland. Å føde et barn i svært ung alder øker risikoen for komplikasjoner og død - både for barnet og den nybakte moren.

- Ansvaret bør ligge hos foreldrene



Oline Margrethe Rustad er styreleder i Jentefronten, som er Kvinnefrontens ungdomsgruppe for feminister mellom 12 og 20 år. Hun var også ungdomsambassadør i Jentebevegelsen i Plan under kampanjen mot barneekteskap tidligere i år. I anledning FNs internasjonale jentedag, er hun gjesteredaktør i Nettavisen onsdag.



Rustad beskriver Maryams historie som mektig.



- Jeg synes det er utrolig, gitt hvor hun komrme fra, at hun likevel har hatt mot til å se at livet kan være noe annet. Hun kommer fra så elendige kår, men hadde en drøm om et bedre liv. Nå bruker hun den drømmen til å hjelpe andre jenter i samme situasjon, sier Rustad.

Hun mener det første steget mot å få slutt på barneekteskap, er å styrke det juridiske.

GJESTEREDAKTØR: Oline Margrethe Rustad, styreleder i Jentefronten, er gjesteredaktør i Nettavisen onsdag.

- Samtidig synes jeg at ansvaret bør ligge på foreldrene, men jeg ser ingen vits i å straffe med fengsel. Foreldre burde heller undervises i konsekvensene av å gifte bort barn i så ung alder. Det er kulturen som må endres.

Det mange kanskje ikke vet, er at barn mellom 16 og 18 år kan gifte seg i Norge, så lenge de har tillatelse fra foreldre.

Det vil Plan Norge ha en slutt på.

- Dersom vi i Norge skal kreve at andre land som for eksempel Bangladesh skal få en 18-års aldersgrense for ekteskap, må vi først starte med oss selv, sier Hanna Visnes, ungdomsambassadør i Plan, til Nettavisen.

Rustad er helt enig med Visnes:

- Selv om dette ikke skjer så ofte i Norge, så sender det signaler til andre land om at vi har et liberalt syn på barneekteskap.

