I den årlige konkurransen om hvem som er verdens styggeste hund har det vært en tendens av at vinneren ern gammel, liten og hårløs.

Men ikke i år. 2017 er året til den 3 år gamle, og 70 kilo tunge Martha. Det skriver CBS News.

Konkurransen ble holdt den 23. juni i Petaluma i California for 29. året på rad, og Martha var favoritt allerede fra start.

Flere ganger på scenen gadd ikke en gang Martha å stå oppreist, men lå langfalt utover med kjakene spredt. Det gjorde bare dommerens jobb enda lettere.

Etter kåringen vagget hun avgårde 1500 dollar rikere, et stort trofé, og en tur til New York for å vise seg frem for media.

Pitbull-hollandsk fårehund-blandingen Quasi Modo (10) vant i 2016, men nå er han presset ned fra tronen.

Quasi Modo Vant årets styggeste hund i 2017, men i år var det ikke han som gikk seirende ut.