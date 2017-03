ANNONSE

Det er noen år siden Matthew Perry strålte på TV i Friends-serien, men han er fremdeles å se på skjermen nå og da. Nylig gjestet han Jimmy Kimmel, der han noe overraskende kunne fortelle at han som skoleelev var med å banke opp den yngre Justin Trudeau.

- Det hadde ikke noe med at faren hans var statsminister å gjøre. Han var flinkere i en idrett, så det var ren misunnelse. Dessuten var han den eneste som var liten nok til at vi kunne ta ham, forteller Perry, og unnskylder med at han var en "dum unge" den gang.

Trudeau er nå selv Canadas statsminister, og er et par år yngre enn Perry.

Skuespilleren er født i USA, men vokste opp i Canada som følge av at moren flyttet der i jobbsammenheng. Hun var blant annet ansatt hos Trudeau senior da han var statsminister.

Perry mener også hendelsen kan ha fått Trudeau til å ta valget om å følge en politisk karreire.

- Han ville vel vise at han var bedre enn oss, og ble statsminister, sier Perry med humor.

Men ikke alle ser det morsomme i episoden. I kommentarfeltet er det mange som lurer på hva som er gøy med at en gutt ble banket opp av to eldre gutter.

- Hva er morsomt med at en gutt blir banket opp?

- Perry burde skamme seg, det samme bør publikum hos Kimmel som ler av det.

Statsminister Trudeau har ikke kommentert Perrys historie.