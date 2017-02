Mauseth svært personlige reise

ANNONSE

Karenina & I

Norge 2017

Regi: Tommaso Mottola

Med: Gørild Mauseth, Liam Neeson m.fl.

Aldersgrense: Tillatt for alle

For Gørild Mauseth var det en drøm som gikk i oppfyllelse da hun ble tilbudt å spille den ikoniske rollen som Anna Karenina på teaterscenen i Russland. Men dette innebar også en enorm utfordring for den norske skuespilleren, som ikke snakket originalspråket stykket nå skulle framføres på.

Hun bestemte seg derfor for å ta den transsibirske jernbanen til det gjeldende teateret i Vladivostok, for å kunne fordype seg i russisk språk og kultur underveis. Og ikke minst for å bli kjent med karakteren Anna Karenina og forfatteren Leo Tolstojs beveggrunner for å skape romanen om henne.

Liam Neeson på øret



Dette danner utgangspunkt for kinodokumentaren «Karenina & I», som er regissert av Mauseths italienske ektemann Tommaso Mottola, og hvor selveste Liam Neeson formidler Tolstojs ord på lydsporet.

Men underveis blir dette også en indre reise for Mauseth, som ser stadig mer av seg selv i både forfatteren og den fiktive karakteren. Og som gjennom dette blir nødt til å konfrontere noen vonde opplevelser i sin egen fortid.

Konseptet høres muligens smalt ut, og filmen vil nok også ha størst gjennomslagskraft hos publikummere som allerede har et forhold til det litterærere forelegget. Til gjengjeld er dette ingen spesielt ukjent roman, og filmen gir et sjeldent og interessant innblikk i en skuespillers prosess med å tilnærme seg en slik rolle – som i dette tilfellet blir svært personlig. Og filmen gir unektelig et ganske annet perspektiv på Tolstojs verden enn man har fått av andre filmatiseringer de siste årene.

Prisverdig ambisiøs



Innimellom tipper filmens poetiske og visuelt betagende uttrykk dog over i det pretensiøse, og det skal også innvendes at hovedpersonens prosjekt med å tilegne seg språket etter hvert går på bekostning av å forstå Toltoj og hans roman – samtidig som man heller aldri kommer helt til bunns i Mauseths egen historie.

Likevel er «Karenina & I» prisverdig ambisiøs i sitt forsøk på å kombinere alle disse elementene, og resultatet oppleves langt mindre sprikende enn man nok kunne frykte. Ikke minst skyldes dette en velfungerende dramaturgisk forløsning, hvor den språklige utfordringen igjen står sentralt – og som på en fin måte understreker viktigheten av å finne karakteren inne i seg selv framfor noe annet sted.

