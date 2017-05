ANNONSE

Søndag avslørte Joachim Rønning av selveste Paul McCartney har en rolle i den kommende «Pirates of the Carribean - Dead Men Tell No Tales», også kjent som «Salazars hevn».

Filmen hadde sin verdenspremiere i Shanghai forrige uke, og i Disneyland Paris helgen som var. Nå er det Norges tur 24. mai.

Johnny Depp fortalte tidlig at han bygget sin rollefigur Jack Sparrow på Keith Richards. I film nummer tre dukket Richards opp som Jack Sparrows pappa. Denne gang kunne ikke Richards gjenta rollen fordi han var opptatt med Rolling Stones, skriver VG.

– Vi pratet masse med Johnny for å finne ut hvem som kunne fylle Keiths sko. Vi lagde en liste, en veldig kort liste, med kandidater. På den lista var Paul McCartney nummer én. «Jeg tekster’n!» kom det fra Johnny, forteller Joachim Rønning til VG.

Ifølge Rønning snakker McCartney sin opprinnelige Liverpool-aksent i filmen. Han spiller Jack Sparrows onkel.