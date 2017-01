ANNONSE

- Vi har bevisst forsøkt å finne en behandlingsform som er virkelig enkel og billig, sier professor Paul Sharpe ved Kings College i London til BBC.

Forskerne har ikke utviklet et nytt legemiddel, men funnet et mulig bruksområde for legemiddelet Tideglusib, som har blitt vurdert for behandling av Alzheimer, skriver The Guardian.

Foreløpig har legemiddelet blitt utprøvd på mus. En nedbrytbar svamp blir dyppet i middelet og lagt i hullet i den syke tannen. Sakte blir svampen fylt med tannens egne mineraler. På den måten tetter tannen selv igjen hullet.

Forskerne har publisert funnene sine i Scientific Reports. Nå vil de undersøke om metoden også fungerer på større hull, og kan brukes på mennesker.

Den nye behandlingen vil ikke eliminere behovet for å bore i tannen. De råtne delene av tannen må fremdeles fjernes, så tannleger vil fremdeles ha en jobb hvis det nye legemiddelet blir tatt i bruk.

Tannen er ikke bare en klump med mineraler. Den har sin egen fysiologi. I dag erstatter vi levende vev med et inert (dødt) sement. Fyllinger fungerer fint men hvis tannen kan lege seg selv vil det absolutt være best. Vi vil da restaurere vitaliteten til tannen, sier Sharpe.