Melissa McCarthy  harselerer med Sean Spicer i ny video

ANNONSE

Med skriking, hyling og anklager til høyre og venstre entrer «Sean Spicer » nok en pressekonferanse i Det hvite hus.

Slik starter den seneste sketchen til det populære amerikanske programmet Saturday Night Live.

Gir alt i rollen som Spicer



Med seg på laget har de fått med seg for aller første gang skuespillerinnenn Melissa McCarthy, blant annet kjent fra tv-serien Gilmore Girls og kinofilmen Bridesmaids.

Hun holder ingenting tilbake i rollen som pressesekretæren i Det hvite hus, Sean Spicer som har fått mye kritikk for sin håndtering av pressekonferansene så langt.

Les også: Bård Tufte Johansen gjorde narr av Trump: Deling tok av på Facebook

Forbud var ikke forbud



Blant annet nektet han for at President Trump hadde kalt innreiseforbudet for et forbud, på tross av at Trump selv skrev det på Twitter.

Denne episoden blir også trukket frem i denne morsomme tolkningen av McCarthy.

Les også: «Saturday Night Live»-forfatter suspendert etter Trump-tweet

Se videoen fra SNL her: