MGP-finalen: Skal Norges ære gjenreises i kveld?

OSLO SPEKTRUM (Oslo): Lørdag kveld er det igjen duket for den norske finalen i Melodi Grand Prix, der ti artister skal kjempe om å få representere Norge i den «internasjonale» finalen i Kiev i mai.

Der har Norge vunnet tre ganger, men vi har også den tvilsomme rekorden i antall sisteplasser - 11. Kan kveldens vinner endre på det?

Vi følger og kommenterer finalen, les alt nedover i artikkelen.

SISTE: De fire gullfinalistene ropes opp fortløpende , og de er:

1. Jowst. De var også Europas favoritter, da de avga stemmer i stad. Vi var derimot mer forvirret, som du kan lese om lenger nede i artikkelen.

2. Ulrikke. Også hun en av europeernes favoritter.

3. Elin & the Woods. Ikke nevnt av europeerne, men en av våre outsidere til å gå videre - nordlendinger vet å mobilisere, samt at låta er mer enn hørbar den.

4. Ammunition, som både Europa og vi tippet i gullfinalen.

Europeiske stemmer



Alle kveldens ti bidrage har nå vært på scenen, og det stemmes på de fire gullfinalistene. I år skal også ti europeiske land være med å stemme frem de fire, som utgjør 50 prosent av stemmene. Deretter skal norske stemmer avgjør hvem av de topp fire-låtene som vinner.

Etter de ti europeiske landenes stemmer er fordelt, er det tre av låtene som rykker fra. Jowst med 4, Ulrikke med 3, Ammonition med 2 og Ella 1.

Surt, søtt og Logan



Nettavisen følger musikk-showet live, med bilder, referat, kommentarer og vurderinger, og udner kan du lese hva vi mener!

I pausen underhold irenes MGP-helt Jhonny Logan, noe twitter-armeen fant fantastisk. Mange mener det er manne Norge bør sende til finalen i Ukraina:

Sånn ja! Han kan vi sende til finalen! #nrkmgp #Logan — Elisabeth Myhr (@FrokenYhr) 11. mars 2017

Måtte switche tilbake til #mgp.



Det siste innslaget er knallbra!! Send han det silverfox'en.#logan — Kristian Wæraas (@kwaeraas) 11. mars 2017





Kåre-Magnus Bergh og Line Elvsåshagen er programledere.

Dette synes vi om låtene i kveldens MGP-finale:



1. Ulrikke - «Places»

Tekst og melodi: Tony Alexander Skjevik og Ulrikke Brandstorp



Med kveldens yngste deltaker er det en ungdommelig start i hvert fall. Fin stemme og poppa låt, mye glitter og nakne lår. Veldig mye ooooh, ooooh, og ellers litt tregt. Europa har de siste årene likt å stremme frem unge kvinner, så hun kan ha en sjanse i Kiev - men vi savner mer krutt på scenen!



Melodi Grand Prix 2017

2. Jenny Augusta - «I Go Where You Go»

Tekst: Jenny Augusta Enge og Inga Þyri Þórðardóttir, Melodi: Jenny Augusta Enge

Øst-europeerne har vist at folklore kan gjøre det bra i MGP-sammenheng, men vi har ikke troa på Jennys låt. Det glitrer og kvitrer, men det tipper over i barnslig - regnbuer og delfiner og ... hjelpes :o

Melodi Grand Prix 2017

3. Rune Rudberg Band - «Run Run Away»

Tekst og melodi: Peter Danielson, Åsa ​Karlström og Mats Larsson

Pop-køntri, kledelig hatt og en haug halvnakne damer svinsende rundt - Rudberg fornekter seg ikke. Man kan fint se for seg denne låta i en bil på en landevei i midtvesten USA, og dersom hovedpersoneen selv fremdeles har draget på folk, kan denne nå langt i kveld.



Melodi Grand Prix 2017

4. JOWST - «Grab The Moment»

Tekst: Jonas McDonnell, Melodi: Joakim With Steen

Dette er litt som en stygg andunge som aldri vokste opp og ble en pen svane. Stemmen er ok, og melodien har potensiale, men sammen er det mest bare forvirrende. Sceneshowet er en blanding av euro-disko på dårlig dop og noe som finner sted på ei hytte i Trysil.



" I'm gonna kill that voice in my head" ... Jo takk!



Melodi Grand Prix 2017

5. Kristian Valen - «You & I»

Tekst og melodi: Kristian Valen

Valen har tidligere vist han gjør en ypperlig imitasjon av Morten Harket, og han viser det igjen i kveld. I motsetning til i generalprøven tidligere i dag, nailer han nå også den smått sure tonen. De som hadde siddisen som favoritt før finalen er trolig skuffet nå.



Herregud, dette er ikke bra og det blir bare verre utover i låta.



Melodi Grand Prix 2017

6. In Fusion - «Nothing Ever Knocked Us Over»

Tekst og melodi: Gustav Eurén, Danne Attlerud, Niklas Arn, Karl Eurén og Cissi Kallin

Søte jenter med mye røyk, men ellers ikke så mye å krysse i taket for. Det er pump og tempo, men det minner litt om en låt laget til et eller anna arrangement hvis formål er å få publikum med på synkron-hoiing. Norge når ikke en finale i Kiev med dette bidraget.

Melodi Grand Prix 2017

7. Amina Sewali - «Mesterverk»

Tekst og melodi: Tony Alexander Skjevik og Ulrikke Brandstorp

Amina er kveldens eneste norsk-språklige bidrag, så kudos for det i god MGP-tradisjon. Lille Dina danser som den kuleste og sjarmerer oss i senk. Men var det noen som sa Sia-wannabe?

Søtt, men låta er mer teater og mangler ekte MGP-show. Så selv om vi tror den får stemmer fra norske TV-seere, så tror vi ikke den vinner.

Melodi Grand Prix 2017

8. Ammunition - «Wrecking Crew»

Tekst og melodi: Erik Mårtensson og Åge Sten Nilsen

Nilsen har vunnet MGP før, og også da var det Kiev som var vertsland for den store finalen. Den gang gikk det ikke så bra. Det spørs om ikke TV-seerne uasnett vil stremme på denne: De har kveldens beste (eneste) pyro-show, og det er essensielt i MGP-sammenheng. Det er 80-talls tungt og taktfast, hjulpet på vei av pene damer som opererer tungt maskineri.

Melodi Grand Prix 2017

9. Elin & The woods - «First step in faith/Oadjebasvuhtii»

Tekst og melodi: Elin Kåven og Robin Lynch

Elin er kveldens eneste samiske bidrag, og med gevir på hodet og innhyllet i røyk, er det kveldens mest mystiske/merkelige. Elektro-joik, visstnok, men melodien er dog forførende, og den kan fort bli blant topp fire.



Melodi Grand Prix 2017

10. Ella - «Mamma boy»

Tekst og melodi: Ida Maria og P.K. Ottestad

Tenk deg Pink i glansdagene, Linda Perry med hatten og Madonna i Moulin Rouge, så har du Ella. Sleng på litt Ida Maria-attitude, så har du en 2000-talls poplåt med puppe-glitter, halvnakne menn og et tempo som bør passe alle som liker å gå på MGP-etterfester. Ella når trolig gullfinalen med dette siste nummeret.



Melodi Grand Prix 2017

