MGP-Jowst: - Nå skal vi ha fest!

OSLO SPEKTRUM (Oslo): Jowst, bestående av Joakim With Steen og Aleksander Walmann, vant årets MGP-finale, med låta «Grab the moment».

- Dette er det sjukeste jeg har opplevd, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå! sa en lykkelig Walmann til Nettavisen, like etter at Jowst hadde fremført vinnerlåta og scenen ble invadert av familie, venner og media.

- Nå skal vi ha fest med venner og familie, og hele NRK-crewet. Jeg er så takknemlig for at du tok meg med på dette Joakim, herregud!, sa en strålende fornøyd Walmann.

HVOR ER DU? Joakim, hvor er du? En glad Aleksander like etter seieren.

- Vi hadde stor tro på låta, men den stolthetsfølelsen å få lov å representere Norge i Kiev. Det er som en fotballandskamp!

Sangen er skrevet av Jonas McDonnell og Joakim With Steen.

MGP-finalen live: - Delfiner, regnbuer og enhjørninger???



Poppis i Europa



Det betyr at de skal representere Norge i Kiev, Ukraina i mai.

I årets MGP-finale var også ti europeiske land med på å stemme frem de fire gullfinalistene, og der fikk Jowst flest av stemmene.

Det ser vinnerne som positivt.

- Vi er jo veldig glade for at Norge liker låta, men vi har laget den for hele verden.

Endelig noe moderne

I den «internasjonale» finalen har Norge tidligere vunnet tre ganger, men vi har også den tvilsomme rekorden i antall sisteplasser - 11.

MGP-klubbens leder Morten Thomassen har stor tro på at Jowst kan snu trenden fra de siste årene, der Norge har slitt med å komme seg til finalen.

- Tenk at Norge endelig skulle velge noe moderne, dette er en type musikk Norge er kjent for og som vi eksporterer. Det er jeg veldig stolt av, sa en fornøyd Thomassen.

- Jeg tror vi kommer til finalen denne gang, jeg vil tro juryen (i Kiev, red.anm.) vil gjenkjenne dette som morderne og at det er en del unge som ser på i mai, sier Thomassen til Nettavisen.

VINNER: Låta er skrevet av Jonas McDonnell (bildet) og With Steen.



Europeiske stemmer



I år var også ti europeiske land med på å stemme frem de fire gullfinalistene. Deretter stemte norske TV-seere på hvem av de fire topp fire-låtene som vinner.

Europa hadde Jowst som favoritt, med 4, deretter fulgte Ulrikke med 3, Wrecking Crew med og Ella 1.

Nettavisen fulgte musikk-showet live, med bilder, referat, kommentarer og vurderinger, og her kan du lese hva vi syntes:

