Michelle Carter får 2,5 års fengsel for å ha oppfordret til selvmord

Ble funnet skyldig i å ha oppmuntret kjæresten til å ta sitt eget liv.

20 år gamle Michelle Carter ble torsdag dømt til inntil 2,5 års straff, med mulighet for prøveløslatelse etter 15 måneder.

- Retten må og har balansert mellom rehabilitering, løftet om at rehabilitering vil fungere og en straff for handlingene som er utført, sa dommer Lawrence Moniz ifølge CNN.

Oppmuntret kjæresten



I juli 2014 ble 18 år gamle Conrad Roy funnet død av forgiftning i bilen sin på en parkeringsplass. Politiet oppdaget en rekke tekstmeldinger fra da 17 år gamle Carter, kjæresten til Roy.

I meldingene oppmuntret hun ham til å ha livet sitt og hjalp ham med å finne ulike måter å begå selvmord. Hun ga ham også informasjon om hvordan man kan få eksos inn i bilen.

- Tiden er inne



SMS-ene viste at Roy var i tvil om hvorvidt han skulle begå selvmord, og han skrev at han ikke ville forlate familien. Carter svarte da at han likevel burde gjøre det.

Roy gikk ut av bilen etter å ha startet motoren, og Carter ba ham gå inn i den eksosfylte bilen igjen.

«Tiden er inne og du er klar ... bare gjør det, babe,» skrev hun.

Michelle Carter ankommer retten i Taunton torsdag, sammen med foreldrene.

Kort betenkningstid



Aktor ba om syv til tolv år i fengsel, mens Carters forsvarsadvokat ønsket fem års betinget fengsel og psykisk behandling.

Dommer Moniz brukte 15 minutter på å komme fram til dommen.

