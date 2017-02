Mikkel Bratt Silset tar Norge med storm på søndagskvelden

ANNONSE

Flere hundre tusen nordmenn følger med på «Valkyrien» på NRK. En av skuespillerne som har høstet mye positiv omtale, er Mikkel Bratt Silset (25) i rollen som Teo.

Den siste tiden har du kunnet se Mikkel Bratt Silset i både Valkyrien og Vikingane på NRK.





Ung skuespillerdebutant

Tross sin unge alder, har Silset vært lenge i skuespillerbransjen. Han var bare 11-12 år gammel da han skuespillerdebuterte i TV-serien «Johnny og Johanna». Det var spennende å kastes inn i skuespillerbransjen så ung.

- Jeg følte det som om jeg hadde froskeperspektiv - jeg så bare mange folk rundt meg som gjorde ting. Gradvis fikk jeg mer og mer overblikk, og jeg ble interessert i alt som utgjør en produksjon - lys, lyd, foto, rekvisitter, scenografi, manus ... Jeg forsto hvor omfattende det er, sier han.

Etter «Johnny og Johanna» fikk han en stor rolle i filmen «Sønner» - av «Valkyrien»-regissør Erik Richter Strand.

- Det var da jeg skjønte at jeg ville bli skuespiller. Før det hadde jeg ikke gjort noe ordentlig krevende, men «Sønner» var kjempekrevende. Jeg opplevde de nære relasjonene man får til regissøren og skuespillerne. Det ga veldig mersmak, sier han.

Mikkel Bratt Silset med Nils Jørgen Kaalstad og Edward Schultheiss i Sønner (2006).

- Det var gøy å være en blodkjip figur



Senere fulgte filmer og serier som «Appelsinpiken», «Dag» og «Lillyhammer». I høst kunne vi se ham i rollen som Ragnar i «Vikingane».

- Det er en helt annen type karakter enn Teo. Teo er feig og redd, som en valp som trenger dressur og bør holdes i bånd, ellers løper han løpsk. Ragnar er pubertal, arrogant overfor satte rammer. Egentlig ganske nådeløs i kritikken, og veldig selvrettferdig. Det var gøy å være en blodkjip figur, smiler han.

Skuespillerne i Vikingane. Fra venstre: Silje Torp, Mads Jørgensen, Jon Øigarden, Nils Jørgen Kaalstad, Mariann Saastad Ottesen, Henrik Mestad, Mikkel Bratt Silset, Kristine Riis, Kåre Conradi, Øystein Martinsen og Trond Fausa Aurvåg.

- En litt feig handling

I «Valkyrien» spiller han Teo, en uheldig raner og dommedagskonspirator som må skjule seg for både politiet og kriminelle.

Silset forteller at han ikke kjenner seg så godt igjen i karakteren.

- Jeg kan på mange måter kjenne meg igjen i frykten og i tankene han har. Men han vil bare verne om seg og sitt. Det ser jeg på som en litt feig handling, sier han.

«Valkyrien» presenterer oss for flere dommedagsfantaster som er sikre på at jordens undergang nærmer seg. Silset har også kjent på frykten for at noe alvorlig vil skje med verden.

- Det er kanskje like ekstremt å tro at det aldri vil skje? Det kan være som en ansvarsfraskrivelse. Å være helt sikker på at det ikke vil komme noen konsekvenser av det vi har gjort til nå, er jo like ille som det andre ytterpunktet, mener han.

Mikkel Bratt Silset er ikke like pessimistisk som Teo i Valkyrien.

- Jeg får ikke panikk



Det er ingen tvil om at verden står overfor en rekke utfordringer.

- Vi spiser så lite bærekraftig. Lar søppelhauger flyte i verdenshavene. Krig og konflikt er i mediene hver dag. Å tro at ting bare løser seg er litt naivt. Vi lever i en limbotilstand med midlertidig brannslukning, sier han.

Han har forståelse for at dette skremmer mange, men er likevel relativt optimistisk:

- Jeg får ikke panikk, for jeg har tillit til at de folkevalgte tar ansvar hvis det oppstår noe kritisk eller noe som må reverseres.

- Men det kan hende jeg er dum? ler han.

Teo (Mikkel Bratt Silset) har ingen tro på norske myndigheter. Her sammen med Ravn (Sven Nordin)

Spilte med kjæresten

I serien venter Teo barn med kjæresten Marit, spilt av Gine Cornelia Pedersen, også kjent fra «Unge Lovende». Også i virkeligheten ventet Silset og Pedersen barn under innspillingen.

- Det gjorde alt hakket mer reelt. Det ble lettere å forestille seg situasjonen, sier Silset.

Han syntes det var fint å spille inn serien med samboeren.

- Vi har spilt sammen på Teaterhøyskolen, men her var det en mye heftigere situasjon. Det var gøy å bryne seg på en sånn historie. Og Gine er dritbra uansett hva hun gjør, smiler han.

Marit (Gine Cornelia Pedersen), Teos gravide kjæreste i Valkyrien.

Sjangerblanding

«Valkyrien» fikk mange gode anmeldelser, og har fått ros for å være en annerledes TV-serie.

- Den bryter med formen og inneholder mange ulike ting. Det er ikke bare ren spenning, men også drama, humor, ting du ikke forventer, sier Silset.

Nettopp det å få noe annet enn du forventer, er beskrivende for serien. Humoren dukker opp på overraskende steder, gjerne når du er i modus for helt andre følelser. Som i åpningsscenen i første episode, da vi får se et intenst og dramatisk ran - som plutselig spoleres da Teo ved et uhell smekker igjen døra, så de andre ranerne sperres inne.

Teo (Mikkel Bratt Silset, t.v.) og Leif (Pål Sverre Haga) i Valkyrien.

- Livet blir aldri som du forestiller deg. Hvis noe er veldig trist, kan det plutselig bli komisk og absurd, sier han, og trekker frem en historie han fikk fortalt av en kompis:

- Bestemoren hans var alvorlig syk. Legen ringte og sa at familien burde komme for å ta farvel. Hele familien kom, og det var et kjempefint øyeblikk. De kjente at de kunne gi slipp, at nå kom gråten. Og akkurat da prompet bestemoren! Det er noe Roy Andersson-aktig (svensk regissør, journ. anm.) over det - du får noe helt annet enn du forventer deg. Ting blir aldri som du tror.

Er i pappaperm

Fremover er ikke Silset helt sikker på hva han kan forvente seg.

- Jeg har flere baller i lufta, men ikke noe som er sikkert, sier han.

Men akkurat nå er han først og fremst pappa for Jonatan, som snart fyller ett år. Pappapermen varer en stund til.

- Så nå blir det bleieskift, grøt og å øve på å gå, smiler han.

«Valkyrien» går på NRK1 søndager klokken 21.15.