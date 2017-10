Momsen på ebøker beholdes

Ebøker blir ikke likestilt med papirbøker, slik bransjen hadde håpet.

Torsdag ble årets statsbudsjett lagt frem, og mange har hatt store forventninger til Siv Jensens fremleggelse av tallene.

Les også: Siv Jensen: - Vi vil fortsette å strekke oss

I kulturbransjen har et av de store spørsmålene vært om hvorvidt momsen på ebøker ville fjernes. I motsetning til fysiske bøker, har ikke ebøker vært fritatt for moms.

Les også: Regjeringen bruker mye mer penger på vei og jernbane

Nå bekrefter departementet at ebok-momsen beholdes.

- Utrolig skuffende! utbryter forfatter Tom Egeland, som er styremedlem i Den norske Forfatterforening (DnF) og president i Rivertonklubben, til Nettavisen.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

- Vil ikke merkes

Han mener at i et milliardbudsjett ville det knapt nok merkes om momsen på ebøker forsvant.

- Her hadde regjeringen en gyllen mulighet til å styrke den digitale utviklingen i Norge - ja, til å styrke norsk språk og norsk litteratur i konkurransen med de internasjonale gigantene. Den sjansen har de, besynderlig nok, valgt å skusle bort, fortsetter han.

Han har likevel ikke gitt opp troen, og håper at det snart blir endring:

- Siden det er tverrpolitisk flertall på Stortinget for å likestille papirbøker og ebøker - uten moms - får vi feste vår lit til at budsjettforhandlingene resulterer i at ebok-momsen ryker, sier han.

- Manglende forståelse

Leder i DnF, Heidi Marie Kriznik, sier til foreningens nettsted at regjeringen viser manglende forståelse.

- Når skal ord bli til handling? Momssatsen for omsetningen av trykka bøker er null prosent, mens altså bøker som selges som elektroniske eksemplar, skal ha en momsprosent på tjuefem prosent, sier hun.

Mest sett siste uken