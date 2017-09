Mother!: Et ambisiøst mageplask

”Mother!” har høye kunstneriske ambisjoner, men er både bakstreversk, pretensiøs og forferdelig slitsom.

Mother!

USA 2017

Regi: Darren Aronofsky

Med: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson, Kristen Wiig

Aldersgrense: 15 år

Med så forskjelligartede filmer som ”Pi”, ”Requiem for a Dream”, ”The Fountain”, ”The Wrestler”, ”Black Swan” og ”Noah”, er Darren Aronofsky hva man gjerne kaller en eklektisk regissør. Men noen fellesnevnere finnes likevel i filmografien hans, ikke minst viljen til å dra på litt ekstra. Aronofskis filmer er ambisiøse på en måte som ofte gjør dem både modige og interessante, men som også kan tippe over i det pretensiøse.

Det sistnevnte er så avgjort tilfellet med hans nyeste film. ”Mother!” er en slags psykologisk thriller, og befinner seg dermed i samme sjangerlandskap som Joachim Triers ”Thelma”, som også har premiere denne helgen. Men der stopper likhetene mellom de to filmene, så det er sagt.

Jennifer Lawrence i "Mother!".

Grenseløse gjester

”Mother!” handler om en ung kvinne (Jennifer Lawrence) som bor med sin eldre forfattermann (Javier Bardem) i et avsidesliggende hus de nylig har gjenoppbygget etter en brann. Så får de besøk av en mann (Ed Harris) som tror han har kommet til et pensjonat, og som Poeten (ingen av karakterene har blitt gitt navn) tilbyr å bli på ubestemt tid – uten å rådføre seg med sin kone.

Selv om den sterkt subjektive narrasjonen tidlig hinter om at hun opplever forstyrrende ting av mer mental art, er det ikke det spor rart at hovedpersonen føler seg invadert. For det varer heller ikke lenge før gjesten inviterer sin kone (Michelle Pfeiffer), hvis personlighet definitivt er av det grenseløse slaget.

Deretter skal stadig flere folk renne ned dørene i det presumtivt fredelige huset på landet, også som en følge av at Poeten omsider får bukt med sin langvarige skrivesperre, og skal lansere sitt nye mesterverk.

Ingen konvensjonell sjangerfilm

Med den stjernespekkede rollelista vil nok mange forledes til å tro at ”Mother!” er en konvensjonell thriller/grøsser. Men dette er isteden et svært kompromissløst prosjekt, som regissør og manusforfatter Aronofski skal ha fått stor frihet fra studioet til å utføre. Og som strengt tatt ikke minner om så mange andre filmer, selv om cineaster kan finne krysningspunkter med både Polanski og Bunuel.

Sånt pleier jo å være positivt sett med filmkritikerøyne. Men det hjelper lite at filmen er proppfull av kunstneriske ambisjoner, når det symboltyngede resultatet føles både bakstreversk og banalt. Og ikke minst slitsomt, inntil det hodepinefremkallende.

I takt med at hovedpersonen på stadig mer bisart vis overtrampes av folk som formelig tar over hjemmet hennes, øker filmen i surrealisme så vel som intensitet. Flere av disse scenene må ha vært utfordrende å regissere, noe Aronofski skal få et mildt anerkjennende nikk for. Men det er en fattig trøst at noe har vært vanskelig å lage, når det også er smertefullt å se på.

Javier Bardem of Jennifer Lawrence i "Mother!".

Kjønnsstereotyper og kunstnermyter

”Mother!” er en burlesk og fabellignende fortelling, med en handling som er mer drømmeaktig enn kausal i sin oppbygging. Ikke desto mindre prøver den å si noe om uforbeholden kjærlighet, satt i en kontekst av å være gift med Den Geniale Kunstneren. (Det er for øvrig påfallende at mennene i filmen har yrker, mens kvinnene – om enn med ett unntak – er koner.)

Filmen spiller på både kjønnsstereotypier og kunstnermyter, men i den grad den ønsker det, evner den aldri å utfordre disse utdaterte oppfatningene.

Her er Kvinnens kjærlighet nærmest grenseløs i sin selvoppofrelse, og det eneste hun synes å ville ha tilbake er å bli sett av sin mann. I tillegg til at hun naturligvis vil gi ham et barn. Mens han med sin ikke ubetydelige narsissisme reduserer henne til inspirasjon, eller muse, om du vil.

Kvinnelig hovedkarakter, mannlig blikk

Jo da, filmen vil ha oss med på at hans neglisjering av hennes behov ikke er bra, men den velter seg samtidig i de kjønnsrollebaserte stereotypiene med en selvfølgelighet som er alt annet enn progressiv. Uansett hvor tett forankret ”Mother!” er i sin kvinnelige hovedkarakters perspektiv, oppleves den som en film med et utpreget mannlig blikk.

Men mer enn noe annet er ”Mother” en film som forteller at full kunstnerisk frihet ikke nødvendigvis fører til stor kunst.

