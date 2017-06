My Cousin Rachel: Tekkelig, men tilfredsstillende

ANNONSE

My Cousin Rachel - Storbritannia/USA. Regi: Roger Mitchell

Med: Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Andrew Knott, Poppy Lee Friar, Andrew Havill, Vicki Pepperdine. Harriue Hayes, Luis Suc, Katherine Pierce

«Gjorde hun det, eller gjorde hun ikke?» Disse ordene innleder kostymedramathrilleren «My Cousin Rachel», uttalt i voice-over av filmens hovedkarakter Philip Ashley (Sam Claflin) . Som foreldreløs blir han oppdratt hos sin verge og nære venn Ambrose, og når sistnevnte dør i Italia arver den unge mannen hans formue og storgård i England.

Før han døde, giftet Ambrose seg imidlertid med den britisk-italienske Rachel (Rachel Weisz). Brev han har etterlatt seg gir Philip skjellig grunn til å mistenke at hun står bak dødsfallet, noe han sverger at hun skal få sin fortjente straff for. Men når den mystiske og vakre kvinnen omsider ankommer godset, er det helt andre følelser som synes å ta overhånd hos ham. Samtidig som usikkerheten fortsetter å råde omkring det tidligere nevnte, innledende spørsmålet.

Spiller på forventinger

Filmen er basert på en roman av Daphne de Maurier, som også skrev de litterære foreleggene til Hitchcock-klassikerne «Rebecca» og «Fuglene». Regien er ved Roger Mitchell, mest kjent for «Notting Hill», som åpenbart frir til et nokså bredt publikum med denne klassiske historien – samtidig som den ikke er uten feministisk brodd.

Her spilles nemlig på hovedkarakterens angst for det ikke nødvendigvis svake kjønn, og til dels på publikums forutinntatte holdninger i så måte.

Denne leken med forventninger gjør imidlertid at filmen tidvis føles i overkant forutsigbar, og er slik sett et farlig spill fra filmskapernes side – uansett hvor edle hensiktene deres måtte vise seg å være. På samme måte gjør også ambivalensen rundt den inngiftedes kusinens motiver at forholdet mellom henne og Philip aldri skildres med lidenskapen historien formelig roper etter. For selv om det er aldri så mye tilkneppet Victoria-tid, så er det jo en fortelling om begjær og besettelse.

Sam Claflin som Philip og Rachel Weisz som Rachel Ashley.

Gåtefull og sympatisk Weisz

Ikke desto mindre gjør spesielt Rachel Weisz en svært severdig rolleprestasjon som kvinnen med perlehalskjede (som etter hvert blir et symbol på Philips hengivelse), hvor hun kombinerer det gåtefulle med det sympatiske uten å tippe over i klisjeen av en «femme fatale».

Det hele utspiller seg i et ruralt britisk landskap som passende nok kan være både forførende og truende, og historien har flere likheter med britiske William Oldroyds stilsikre debutfilm «Lady Macbeth» fra i fjor – som i mine øyne er en langt sterkere film, men som så langt ikke har fått norsk kinodistribusjon (neppe uten sammenheng med at den ikke har like kjente navn på rulleteksten).

«My Cousin Rachel» er muligens litt for tekkelig for sitt eget beste, men er like fullt både velspilt og velfortalt. Og når forløsningen som holdes igjen helt til slutten endelig kommer, så er den så absolutt tilfredsstillende.