Nå er premieredatoen for «Broen» klar

Fjerde og siste sesong av den svensk-danske TV-seriesuksessen «Broen» er i disse dager under innspilling.

Nå melder Expressen at premieredatoen for første episode på SVT1 er klar.

- Ja, jeg kan bekrefte at «Broen» sesong 4 har premiere 1. nyttårsdag 2018. Bakgrunnen for at vi har valgt akkurat den datoen er at vi så klart vi gi alle fans, våre seere, en veldig fin presang i sofaen 1. nyttårsdag, sier Anna Croneman, programsjef for drama og film i SVT1.

Sesongen skal bestå av åtte episoder, så nå er det bare å glede seg til å se hovedpersonene Saga Norén - spilt av Sofia Helin (44) og dansken Henrik Sabroe spilt av Thure Lindhardt (42) igjen på nyåret.

Nettavisen oppdaterer saken med premieredato for Norge.

Suksess-serien hadde premiere på svensk TV i 2011 og ble raskt en favoritt i hele Skandinavia.

Da det ble kjent at det skulle lages en fjerde sesong av serien, gikk hele teamet inn for å avslutte med stil.

BROEN: Kim Bodnia og Sofia Helin spilte sammen i sesong 1 og 2 av Broen.

- Alle gikk inn i fjerde sesong for å avslutte, ikke minst Sofia (Saga Norén), som har enormt tøffe innspillinger, mange dager borte fra familien i et halvt år. Så da sa vi: lager vi en til, så blir det den siste, sa Hans Rosenfeldt, en av hovedmanusforfatterne i august.

Etter to sesonger av «Broen» hoppet danske Kim Bodnia (51) av rollen som politimannen Martin Rodhe, slik at Sofia Helin aka Saga Norén ble etterlatt alene i hovedrollen.

I fjor avslørte han en overraskende grunn til dette.

I 2015 gjestet Sofia Helin talkshowet «Skavlan», hvor hun på spørsmål om det å være prestefrue satte ut programleder Fredrik Skavlan: