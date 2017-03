Nå har Cheryl Cole og Liam Payne blitt foreldre

ANNONSE

Stjerneparet Cheryl Cole og Liam Payne ble onsdag foreldre til en liten gutt.

Det forteller de nybakte foreldrene på Instagram.

- Jeg er utrolig lykkelig for å kunne ønske velkommen til babygutten vår. Dette er et øyeblikk i livet som jeg aldri vil glemme, og mitt favorittminne i livet så langt, skriver Payne til et bilde av seg selv og det lille nurket.

Payne - kjent fra boybandet One Direction - forteller videre at han er enormt stolt av kjæresten.

- Hun har fått drømmene mine til å bli virkelige.

Cole - tidligere Girls Aloud-sanger - skriver på sin Instagram-konto at hun er over seg av lykke.

- Vi er så forelsket og overveldende lykkelige over den lille ankomsten vår.

Gutten har foreløpig ikke fått noe navn.

Cole og Payne bekreftet at de hadde blitt kjærester for ett år siden, da Liam byttet profilbildet sitt på Instagram – et bilde som viser de to liggende sammen på en sofa.

Cole har de siste årene vært dommer i den britiske versjonen av «X Factor», og hun har også vært gift med fotballspilleren Ashley Cole.

I 2014 giftet Cheryl seg på nytt med franskmannen Jean-Bernard, men det ekteskapet er nå over og brunetten har nå søkt om skilsmisse.

