Nå har Farmen-Eilev fått ny jobb

Eilev Bjerkerud legger læreryrket på hylla – for en stund.

Blir brillemodell



Bjerkerud var ferdig utdannet lærer for ett år siden. Siden den gang har «Farmen»-vinneren vært lærervikar og vunnet «Skal vi danse».

- Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, sa Eilev da han vant.

Han mente nemlig at hun var en typisk mann som trenger 6-7 shots før jeg danser.

Nå hyrer Specsavers ham inn som frontfigur og brillemodell for kommende år.

Samtidig skal han også være ambassadør for brillekjedens Tanzania-prosjekt, som deler ut briller til svaksynte barn og voksne.

Overfor Nettavisen legger ikke Eilev skjul på at det er den delen av jobben som han virkelig fant interessant.

- Det var den jobben vi snakket om først og som jeg synes er spesielt givende, sier han til Nettavisen. Allerede mandag 27. februar reiser Bjerkerud nedover til Tanzania.

- Ny verden med briller



Tidligere år har modell- og ambassadørrollen vært delt i to. I fjor var det Lavrans Solli, som rett og slett kastet klærne for kjeden, som var modell, mens Atle Pettersen frontet brilleprosjektet i Tanzania.

I år skal Eilev gjøre begge deler.

Eilev Bjerkerud oppdaget at han så dårlig først i tenårene.

-Det står ingenting i kontrakten om det nei, humrer han.

Eilev Bjerkerud tror imidlertid både at lærerjobben, og det at han ser ganske dårlig selv, vil gjøre at han kan sette seg inn hva det betyr ikke å ha ordentlig syn.

- Jeg hadde -1,5 helt til jeg når jeg tok min første synsundersøkelse og det var en ny verden da jeg begynte å korrigere synet, forteller han.

- God skole med TV



Lærerjobben har han ikke forlatt, faktisk er det mer slik at han aldri helt har kommet i gang, sier han. Etter TV-programmene har andre oppdrag rett og slett tatt opp all tid.

For en stund siden stilte han også som modell for Ulvang.

- Det er klart at det har vært en god skole å være på TV. Før likte jeg ikke å bli tatt bilder av. Nå trives jeg godt med det, sier Eilev Bjerkerud.