Da filmen «Mamma Mia» inntok kinolerretet i 2008 ble det en braksuksess. Basert på en ABBA-musikal fikk den den folk opp av sofaen over hele Norge, og musikken til svenske ABBA fikk nok en renesansse.

Og nå kommer altså oppfølgeren.

Ifølge Hollywood Reporter skal filmen hete « Mamma Mia: Here we go again», og forventes å ha premiere i juli 2018.

I den første filmen møter vi Sophie (Amanda Seyfried) som skal gifte seg og er på jakt etter faren sin før den store dagen. Det er bare ett problem – hun er ikke helt sikker på hvem han er.

Etter å ha lest morens (Meryl Streep) gamle dagbøker i all hemmelighet, oppdager hun at han er en av morens tre tidligere kjærester.

Selv om at hun vet at moren ville være i mot det, inviterer hun alle tre og forviklingene begynner.

Ifølge kilder skal den nye filmen utspille seg både før og etter handlingen i 2008-versjonen.

Flere av skuespillerne fra originalen fra 2008 er ventet å vende tilbake for å synge ABBA-sanger, deriblant Meryl Streep, Pierce Brosnan og Colin Firth.