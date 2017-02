ANNONSE

Hvorfor skriver de fleste av oss med høyre hånd, mens de færreste er keivhendte eller vensetrehendte? Har det noe med nervesystemet å gjøre, med hvordan hjernen er inndelt eller har det med genene å gjøre? Teoriene har vært mange.

Ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet eLife har det å være venstrehendt ingenting med hjernen å gjøre. I stedet tyder forskernes funn på at dette er egenskaper du har med deg fra før du blir født. Forklaringen på fenomenet ligger da ikke i hjernen, men i genetisk aktivitet i ryggmargen, skriver IFL Science i en omtale av forskningsrapporten.

Det er forskere fra Tyskland, Nederland og Sør-Afrika med Ruhr-Universität Bochum i førersetet som har studert utviklingen av ryggmargen hos fostere i perioden mellom åttende og tolvte uke av svangerskapet.

Det har lenge vært antatt at det er i hjernen det defineres hvorvidt du er høyre- eller venstrehendt, men forskerne har funnet interssante spor i blivende ryggmarger som tidligere ikke er avdekket. Dette er ting som faller på plass lenge før den delen av hjernen som skal styre disse bevegelsene er «koblet til». Forklaringen synes å ligge i den delen av ryggmargen hvor de elektriske impulsene til armer og ben overføres og at det er uregelmessigheter her som forklarer om høyre eller venstre hånd er din foretrukne, oppsummerer IFL Science.

