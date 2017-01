Nå vil moren advare andre etter sønnens brannskader

ANNONSE

Endelig kan Lisa Åkerblom klemme sønnen sin igjen!

For tre uker siden hadde nemlig svenske Eddie (16 måneder) så store brannskader både i ansiktet og på overkroppen at hun ikke kunne klemme ham.

Mor Lisa sammen med sønnen Eddie.

Ulykken skjedde i barnehagen i Skivarp, Sverige, der familien bor, etter at en glovarm kopp med te veltet over den lille gutten.

Ifølge den svenske avisen Expressen hadde en ansatt i barnehagen akkurat satt en kopp med glovarmt tevann på oppvaskbenken da hun var nødt til å ta seg av et barn. I mellomtiden strakte Eddie ut hånden og og det glovarme vannet veltet over ansiktet og kroppen hans.

Det førte til andregrads forbrenning med væskefylte blemmer, og rød og fuktig hud. I tillegg til store smerter.

Lisa var på jobben og hastet opp i barnehagen, der hun så sønnen som skalv og hadde store blemmer og smerter.

- Mye verre enn jeg trodde



- Da jeg kom til barnehagen skjønte jeg fort at det var mye verre enn jeg fikk inntrykk av da de først ringte og sa at Eddie hadde brent seg på varmt vann, sier Lisa til Nettavisen.

Hun forklarer at hun selv har sett en del brannskader og vet hvor ille det kan være når man blir utsatt for varm væske.

- Jeg ville så gjerne klemme ham og han vil jo selvsagt klemme mamma og strekker ut armene sine. Jeg tenker at jeg bare må gi ham en liten, lett klem for ikke å gjøre det verre, sier hun.

Kan få arr etter blemmene



Gutten fikk våte omslag, ble kjørt til sykehus der han fikk morfin, behandling i saltbad og antibiotika. Familien måtte også smøre ansiktet hans med krem en stund etterpå.

Under kan du se Facebook-posten Lisa la ut fra sykehuset.

(Artikkelen fortsetter under)

Heldigvis gikk det veldig bra med Eddie og han skal snart i barnehagen igjen. Det kan være mulighet for at han får arr etter blemmene, men det får de ikke vite før de skal til legen igjen.

- Vi er ikke sinte på personalet



- Barnehagen har lagt alle kort på bordet og tatt på seg det fulle ansvaret for ulykken. Verken varmt vann eller tevann skal stå fremme i en barnehage.

Fakta: Andregrads forbrenning



Omfatter noe dypere lag av huden Det ses væskefylte blemmer, huden er rød, fuktig og smertefull Blodforsyningen til huden er normal, eventuelt litt nedsatt Oftest forårsaket av varme væsker Hvis annengrads forbrenningen ikke er større enn 5-7 cm i diameter, kan det behandles som en mindre brannskade Hvis det forbrente området er større, eller brannskaden forekommer på hender, føtter, ansikt, lyske, skritt eller over et større ledd - søk medisinsk hjelp straks. (Kilde: Norsk helseinformatikk)

Samtidig forteller Lisa at de ikke bærer nag for det som skjedde.

- Vi er ikke sinte på personalet i barnehagen. Jeg tror det holder å føle på «skammen» over å ha forårsaket ulykken. Vi har fått mange unnskyldninger og kjærlige meldinger der de spør hvordan det går med Eddie.

- Vil at andre skal tenke seg om to ganger



Allikevel vil de gjerne advare andre og derfor fortelle hvorfor Eddie fikk brannskader, slik at andre tenker seg om to ganger.

- Det er fint at andre kan dra lærdom av dette, både på skoler og i hverdagen. Derfor vil vi fortelle. I tillegg har Eddie vært en skikkelig helt oppi det hele og gjort alt lettere for oss også. Nå er han bare litt rød på de områdene han ble brent, men det har blitt veldig fint så nå håper vi bare at han ikke får arr, sier Lisa til Nettavisen.

Se flere bilder av Eddie under:

Lille Eddie en stund etter at han opplevde å få en glovarm kopp med te over seg.

Sårene har grodd fint nå, sier mor Lisa.

SE VIDEO: