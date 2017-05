ANNONSE

I det Jamala, fjorårets vinner av Eurovicion Song Contest, opptrådte på scenen i påvente av at stemmene skulle telles opp i lørdagens finale, skjedde det som ikke skal skje på direkte-TV.

En mann, med et australsk flagg over skuldrene, trakk ned buksa og over 200 millioner TV-seere fikk et heller uønsket bilde av mannens bakdel.

Mannen ble raskt fraktet bort av vakter, og TV-sendingen fortsatte uten opphold.

- Det var en mann som trakk ned benklærne. Han ble raskt tatt hånd om, sa NRKs kommentator etterpå.