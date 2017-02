Når du dør, passerer livet revy. Men ikke slik du tror

ANNONSE

Når du er i ferd med å dø, skjer det en rekke kjemiske prosesser i kroppen.

Dette skyldes at den angripes fra innsiden og ut.

Folk som har opplevd nær døden-opplevelser beretter gjerne om at de går inn i en tunnell og møter et lys. Og de fleste har hørt om påstanden om at livet kan passere revy.

Fortalte i detalj

Det er den siste delen som forskerne ved Hadassah-universitetet i Jerusalem har konsentrert seg om, skriver The Telegraph. Først dybdeintervjuet de sju personer om deres opplevelser når de nesten døde. Så sjekket de dette opp mot 264 andre som oppga at de hadde hatt liknende opplevelser, og fikk de til å fortelle i detalj hva de mener de har opplevd.

Enkelt forklart mener forskere at man opplever sterke sanseinntrykk fordi det er hjernens signaler som er det siste som slukner.

Sterke reaksjoner

Men forskerne fant at Hollywood-versjonen av at «livet passerer revy» ikke opptrer slik. Isteden har folk fortalt om bilder og minner som kommer hulter til bulter. Det viktigste er at disse minnene har vært nært tilknyttet en sterk, følelsesmessig opplevelse eller reaksjon.

Ikke sjelden involverte det derfor en far eller mor eller barn og andre nære familiemedlemmer.

De fleste spurte oppga at de ikke hadde et tidsbegrep.

Personene i forskerarbeidet fortalte at de hadde problemer med å sette ord på selve opplevelsen med rasjonelle begreper, men at de alle opplever å få et annet perspektiv på sitt eget liv og sine aller nærmeste.

Studien er publisert i tidsskriftet Consciousness and Cognition.

