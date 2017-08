Når du hører hvor kappen til «Game of Thrones»-stjernene kommer fra, vil du le

Ludde er ikke et ukjent navn for «Game of Thrones»-skaperne.

IKEA kommer stadig med nytt, som disse 12 Side2-favorittene fra høsten.

Og hva har dette med «Game of Thrones» å gjøre, tenker du vel. Vel, ganske mye, skal det vise seg.

Barberte Ludde



For nå har sjefskostymedesigneren fra «Game of Thrones» også avslørt en litt vittig IKEA-nyhet.

- Kappene skuespillerne bærer er faktisk laget av IKEA-tepper. Vi bruker det vi kan. Vi klipper dem til, barberer dem, setter på lærstropper og river i dem, uttalte kostymesjef Michele Clapton da hun holdt en tale på Getty Museum i Los Angeles.

Hvorvidt det er Ludde-saueskinn som sys sammen til å bidra til Kristofer Hivjus eller Kit Harringtons antrekk anes ikke. Det kan også være et av de mer eksklusive IKEA-skinnene, melder The Independent.

Men sikkert er det at det ikke er disse kostnadene som driver opp 10 millioner dollar-prisen for episodene som produseres.