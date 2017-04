«Nesten alle» kvinner faker orgasme

ANNONSE

Nesten åtte av ti kvinner har simulert en orgasme, viser en ny undersøkelse fra University of Kansas.

Undersøkelsen består faktisk av tre ulike studier gjort av forskere ved universitetet, som har tatt for seg svarene til 1.600 kvinner og menn.

Totalt svarer 64 prosent av alle de spurte at de har faket en orgasme. Mer enn halvparten av alle kvinner sier at de faker orgasmen jevnlig.

Les også: - Jenter, si tydelig «ja» når dere vil ha sex

Men hvorfor?

Vel, det er mange grunner, viser studiet. Forskerne telte faktisk 143 ulike svar på hvorfor noen velger å simulere orgasme, noen mer overraskende enn andre.

Mer enn hver tredje kvinne oppgir å simulere orgasmen fordi de opplever at det er forventet av dem at de skal nå den. Blant menn var det mer vanlig med fake orgasme på grunn av en følelse av usikkerhet.

Av andre grunner oppgis blant annet at man var for full eller trett, eller fordi det tok for lang tid. Enkelte skylder på at moren kom hjem, og at akten dermed måtte avsluttes, mens også det å øve seg til å bli skuespiller er blitt oppgitt som grunn.

Forskerne ved Kansas-universitetet har gjort undersøkelsen for å kunne bistå parterapeuter i deres arbeid.

- Å fake orgasmer er assossiert med seksuell dysfunksjon og ekteskapelige problemer. Våre funn kan hjelpe terapeuter til en bedre forståelse av temaet, sier en av forskerne, Omri Gillath, ifølge Daily Mail.