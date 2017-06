Netflix-filmen «To the Bone» får massiv kritikk

ANNONSE

- Det er som om du har kalori-Aspergers, sier søsteren til hovedpersonen i den nye Netflix-serien «To The Bone».

Viser sykdommen i detalj



14. juli har filmen, som er skapt av Netflix, premiere. Den handler om en ung jente (Lily Collins) som utvikler anoreksi, hvordan hun legges inn til behandling og hvordan hennes sykdom berører hennes familie.

Men filmen skaper stor debatt allerede før den har hatt premiere. Årsaken er måten den visuelt fremstiller sykdommen anoreksi.

I will be extremely disappointed if Netflix doesn't provide proper trigger warnings and resources for viewers of "To The Bone." — Gabby Frost (@gabby_frost) June 20, 2017

i can see what netflix are trying to do with To The Bone but i can see it causing more harm than good — nic (@circasIaves) June 20, 2017

Ny 13 reasons why?

De som hever sin kritiske røst mener at Netflix gjør det samme med «To the Bone» som de gjorde med «13 Reasons Why». Den serien handler om tenåringen Hannah som begår selvmord, og ble beskyldt for å glorifisere selvmord.

13 REASONS WHY: Tenåringen Hannah begår selvmord i Netflix-serien som har fått mye kritikk i etterkant.

Blant annet viste serien ganske detaljert at tenåringen tar livet av seg.

- Av henvendelsene vi har fått kan det se ut som at serien kan ha påvirket barns tanker om selvmord, sa Kari Næss i Voksne for Barn, til Side2.

Kort tid før slo Trondheim kommune alarm etter flere selvmord- og selvmordsforsøk blant ungdomsskoleelever der de nevnte serien.

Nå raser debatten rundt «To The Bone», bare ut fra traileren.

- Feiltolkes og trigger



Faglig leder og rådgiver i ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser), Line Orvedal, understreker at det er vanskelig å si noe bastant om hvordan filmen fremstiller anoreksi og spiseforstyrrelser før de har sett hele filmen.

- Men vi erfarer at det å bruke bilder av kropp og mat kan feiltolkes og virke triggende. En spiseforstyrrelse som anoreksi er først og fremst en psykisk lidelse, og handler ikke alene om kropp og mat, sier Orvedal til Nettavisen.

Line Orvedal er faglig leder i ROS.

Flere terapeuter og organisasjoner, som har kritisert måten traileren fremstiller anoreksi på, sier at de håper Netflix utstyrer filmen med en advarsel. Da stormen mot «13 Reasons Why» var på sitt verste, valgte strømmetjenesten å gjøre dette.

- For pårørende og helsepersonell for eksempel, kan dette være en god film. For de sårbare, og de med en spiseforstyrrelse, kan traileren virke som en oppskrift på veien inn i en spiseforstyrrelse. En advarsel er på sin plass, mener Line Orvedal.

Både skaperen av «To the Bone», Marti Noxon, og hovedrolleinnhaver Lily Collins forsvarer serien. Serien bygger på Noxons egne erfaringer med spiseforstyrrelser. Også Collins har snakket om sitt tidligere anstrengte forhold til mat.

Det har hun både fått kritikk og ros for.

- Det å si at man som tidligere spiseforstyrret har fått hjelp til å gå ned i vekt på en sunn måte er det samme som å si at en tidligere alkoholiker har lært seg å drikke med sunt vett, skriver terapeut Jennifer Rollins til The Huffington Post.

The Telegraph skriver imidlertid at den «uansvarlige» Netflix-filmen faktisk er viktig og helt på sin plass.

180.000 rammet i Norge

Det er i dag antatt at rundt 180.000 norske kvinner lider av en eller annen form for spiseforstyrrelse. Anoreksi er den sykdommen som er mest dødelig blant unge kvinner.

- Samtidig er det veldig positivt at det er en ung gutt med i historien. Det tydeliggjør at både unge gutter og menn blir berørt av denne problematikken, sier Line Orvedal i ROS.

Den faglige lederen i ROS påpeker også at «To the Bones» synes å forenkle fremstillingen av spiseforstyrrelser noe. Anorektikere er en liten gruppe i et stort felt av spiseforstyrrelser.

Overspising og bulimi er minst like stort. Mange vandrer mellom diagnosene. Derfor blir det å bare omtale en liten gruppe alene lite representativt, sier hun.

Skaperen Marti Noxon skriver via Twitter at hun ønsker at «To the Bone» skal være «et startpunkt for en samtale om et tema som ofte holdes skjult og blir misforstått».