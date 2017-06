ANNONSE

Netflix lanserer interaktivt TV, skriver Tek.no.

Barna først ut

Og det er barna som er først ut i satsingen. Tjenesten fungerer slik at du kan selv styre handlingen på gitte steder i historien.

Først og fremst er det barnas eventyr som aldri blir det samme. «Puss in Book: Trapped in an Epic Tale» og «Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile» er først ut. Her kan du bestemme handlingen enten ved å bruke pilstastene på fjernkontrollen eller berøre en skjerm.

Pus i støvler er en av de mest populære barnefigurene på Netflix.

- Barn leker med figurene



- Barnas programmer var et bra sted å starte fordi barn naturlig ønsker å leke med favorittfiguren sin, og de er allerede lært opp til å trykke, sveipe og røre på skjermer, skriver Netflix i bloggen sin.

Både pus i støvler og Buddy Thunderstruck er snart tilgjengelige også på norsk. Sistnevnte kommer 14. juli.