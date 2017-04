Nikita-gründeren:  Kjøpte nytt hus til 17 millioner - cash

ANNONSE

- Jeg så ganske kjapt at hun er en dame som er veldig på. Det er få mennesker man kan lage en dokumentar som det er så mye fart i. Hun er unorsk, tøff og tør «å gutse på». Samtidig fikk jeg se det sårbare ved henne. Hun har mange fasetter, og tør veldig å være ærlig på det, sier Signe Tynning, som har vært med på å lage dokumentaren om Inger Ellen Nicolaisen sammen med Trond Kvig Andreassen i Norsk Fjernsyn.

Satser i USA



På 1980-tallet satte Inger Ellen Nicolaisen fra Misvær seg ned med NAFs veibok, fant alle stedene som hadde mer enn 25.000 innbyggere i landet og et kjøpesenter. Der åpnet hun og frisørektemannen Ivar, etter hvert en Nikita frisørsalong. I dag kontrollerer Raise-gruppen 140 salonger i to land og har over 1000 medarbeidere. I 2011 var en av to mest lønnsomme frisørkjeder på verdensbasis.



Den er en av Europas største frisørkjeder.



AMBISIØS START: Inger Ellen Nicolaisen er ikke frisør, men det er nå eksmannen Ivar. De skilte seg etter 23 års ekteskap i 2005.

I kveld, onsdag, viser Dokument 2 dokumentaren om Nicolaisen. Den åpner med at hun kjøper nytt hus i Florida for 2,9 millioner dollar - kontant. Altså over 17 millioner kroner.

Hun får det en million dollar under krevd pris.

Nå satser Nicolaisen med Nikita-salonger i USA, i Florida, der hun bor halvparten av tiden.

- Vi har jobbet i en måned nå, fått i gang salongen og skal ha åpningen av Nikita Hair i USA på selveste 17. mai! Da er 12 frisører klare til å gå i gang med Nikita-konseptet. USA er et stort land med mange stater, og hver stat er som et land i seg selv, med egne kulturer og regler. Her er 85.000 frisørsalonger i USA og 300 millioner mennesker. Det er enormt stort for meg som kommer fra lille Misvær. Vi er i gang, vi lærer nye ting hver dag. Her er mange muligheter, oppsummerer Inger Ellen Nicolaisen overfor Nettavisen.

Løvetannbarn



Dokumentarens tittel «Løvetannmillionæren» henviser til at Nicolaisen er en kvinne som like gjerne kunne havnet et annet sted enn der hun er i dag.

TRIVES I FLORIDA: Inger Ellen Nicolaisen deler sin tid mellom Florida og Misvær. 58-åringen har overlatt driften av Nikita-kjeden til datteren Cristinah, men har på ingen måte trukket seg tilbake selv.

- Pappa drakk og stakk av innimellom, og da forsvant jo pengene fort. Til slutt dro mora mi dro til Bodø og tok seg jobb, og da ble jeg igjen i Misvær. Da pappa drakk, likte han å kjefte, så da satt jeg meg på sykkelen og syklet frem og tilbake i gatene til han sovnet, forteller hun i dokumentaren.

Da hun ble gravid som 14-åring, sa foreldrene i bygda til sine døtre: «pass dere så dere ikke blir som Inger Ellen». I dag er det 14 barn som kaller Inger Ellen for mamma. Tre av dem er hennes egne. De andre er fra et barnehjem i Litauen som hun har støttet driften til i over 20 år.

Tidligere «God Morgen, Norge»-programleder og journalist Signe Tynning, skrev i fjor bok om Nikita-gründeren. Men dokumentaren handler like mye om hva som driver Nicolaisen til å erobre stadig nye områder. Samtidig er hun veldig klar på at hun er redd for å miste ansikt.

- Det er ensomt på toppen, det er jævlig ensomt, sier hun. Til Nettavisen sier hun at hun er strengest med seg selv.

- Er min verste fiende

- Jeg prøver hele tiden å hente ut det potensiale jeg tror jeg har. Jeg er selv min verste fiende, og jeg er mest redd for å skuffe meg selv. Jeg setter meg mål, tar beslutninger og må bare go for it! Ofte må man se om den var rett eller ikke. Da er man som toppleder alene om ansvaret og det kan føles ganske ensomt noen ganger. Men også som en skrekkblandet fryd, sier Nicolaisen til Nettavisen.

14 BARNS MAMMA: - Jeg har selv gått i terapi og lurt på hvorfor jeg har vært så redd for å være alene, sier Nicolaisen i programmet. Hun er biologisk mamma til tre, har tatt til seg 11 barn og har to barnebarn.

- Om jeg er «jernkvinnen», det kan jeg sikkert være. Som leder må du kunne sette følelsene til side. Jeg har ansatt mange flere medarbeidere enn jeg har sparket noen. Det har vært noen våkenetter, sier Nicolaisen.

Da Nicolaisen ble hentet inn til TV-programmet «Kandidaten» for noen år tilbake, sa hun at kvinnelige ledere burde sette det fysiske tilside.

- Ledelse har ikke med kjønn å gjøre

- Jeg tenker at ledelse ikke har noe med kjønn å gjøre, men med de lederegenskaper man har som menneske. Som leder bør man ikke bruke hverken det fysiske eller hersketeknikker for å oppnå noe, sier hun til Nettavisen.

I dokumentaren kommer det frem at Inger Ellen Nicolaisen har forlikt seg med med sin oppvekst.

- Det er superkult å sette et punktum. Jeg har selv gått i terapi og lurt på hvorfor jeg har vært så redd for å være alene. Men hvorfor grave i sånn gammel drit? Det er vel så viktig å heale det og gå videre, sier hun.

Se «Dokument 2: Løvetannmillionæren» på TV 2 onsdag 19. april 21:40.